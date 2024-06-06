Причини відключення світла на вихідних — пояснення експерта

Електроінженери за роботою. Фото: УНІАН

Протягом вихідних, 8-9 червня, по Україні можуть зменшити ліміти на відключення електроенергії. Проте існують два основні чинники, за яких це можливо.

Про це заявив в.о. директора ДП "Гарантований покупець" Артем Некрасов в ефірі телеканалу "Ми-Україна" у четвер, 6 червня.

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На вихідних обмежать відключення світла

Як пояснив Некрасов, зміна лімітів та графіків по областях можлива у разі або суттєвому відновленні пошкоджених енергоблоків або ж у зниженні споживання.

"Поки що ми не бачимо ні першого, ні другого. Томі ситуація на цьому тижні буде складною. Єдине, що на вихідних споживання завжди падає, тому на вихідних може бути легше", — підсумував Некрасов.

Відключення світла в Україні — що відомо

Нагадаємо, в Україні впродовж декількох тижнів тривають відключення світла через російські ракетні удари по об'єктах генерації. Найважча ситуація в українській енергосистемі, як не так давно заявили в Укренерго, очікується в середині літа цього року.

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