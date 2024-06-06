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При каких условиях могут не выключать свет на выходных — эксперт рассказал главные причины

6 июня 2024 14:33
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь
Причины отключения света на выходных — объяснение эксперта
Электроинженеры за работой. Фото: УНИАН
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь

В течение выходных, 8-9 июня, по Украине могут снизить лимиты на отключение электроэнергии. Однако существуют два основных фактора, при которых это возможно.

Об этом заявил и.о. директора ГП "Гарантированный покупатель" Артем Некрасов в эфире телеканала "Мы — Украина" в четверг, 6 июня.

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Как пояснил Некрасов, изменение лимитов и графиков по областям возможно в случае или существенного восстановления поврежденных энергоблоков, или же снижения потребления.

"Пока мы не видим ни первого, ни второго. Поєтому ситуация на этой неделе будет сложной. Единственное, что на выходных потребление всегда падает, поэтому в выходные может быть легче", — подытожил Некрасов.

Отключение света в Украине — что известно

Напомним, в Украине в течение нескольких недель продолжаются отключения света из-за российских ракетных ударов по объектам генерации. Самая тяжелая ситуация в украинской энергосистеме, как недавно заявили в Укрэнерго, ожидается в середине лета этого года.

Также мы писали о том, как на фоне угрозы полного отключения света остаться с интернет-связью, а также и о том, как платить меньше за свет при его подорожании.

Украина
отключения света
сфера энергетики
электроэнергия
ДТЭК
электроснабжение

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