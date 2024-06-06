Електроенергія обійдеться дешевше — як платити менше за світло при подорожчанні

Прилад обліку електроенергії. Фото: Unsplush

В Україні за останні два роки електроенергія подорожчала на 130%. Водночас, існують певні правила, які допоможуть заощадити на світлі та зменшити суми у платіжках.

Новини. LIVE розповідають, як зекономити та не витрачати значні кошти на світло.

Читайте також:

Подорожчання електрики в Україні

З 1 червня 2024 року українська влада підвищила тариф на електричну енергію до 4,32 грн/кВт. У підсумку вартість зросла на 60%. Минулого року електрика здорожчала на 70%.

Водночас, частина споживачів зможе платити менше завдяки "нічному тарифу". Ті, хто має встановлений двозонний лічильник, платитимуть удвічі менше — 2,16 грн за кВт/год.

В уряді пояснили необхідність підвищення ціни тим, що ринковий рівень тарифу становить майже 7,5 грн/кВт-год.

Термін дії нових цін на електрику — до кінця квітня 2025 року.

Правила економії електроенергії

Водночас, зменшити суми у комунальних платіжках можна також, скоротивши споживання електрики в домашніх умовах.

Систематичне виконання правил дозволить заощадити до 15% електричної енергії.

У першу чергу, потрібно слідкувати за тим, щоб у порожніх кімнатах не залишати увімкненим світло.

По-друге, варто регулярно протирати лампочки та плафони. Оскільки пил може "з'їдати" до 20% світла.

По-третє, слід перейти на світлодіодні енергоощадні лампочки та використовувати виключно їх.

Також загалом варто частіше мити вікна, щоб природне світло потрапляло у приміщення і не доводилося зайвий раз вмикати освітлення.

Для того, щоб заощадити на роботі кондиціонера у спеку, варто у нічний час відчиняти вікна, а в денний завішувати шторами чи жалюзі. Відчинені вікна дещо знизять температуру, а завішені штори — збережуть прохолоду протягом дня.

Також необхідно регулярно розморожувати холодильник, якщо на стінках пристрою утворюється лід та сніг. Це підвищить його енергоспоживання на до 20%. Також краще не ставити в холодильник гарячі страви, оскільки, щоб їх охолодити, холодильник витрачатиме значно більше електроенергії.

Окрім того, потрібно повністю відключати побутову техніку від мережі, коли залишаєте дім. Йдеться про такі прилади:

телевізор;

мікрохвильова піч;

електрочайник,

зарядки до телефонів;

інша техніка.

Це потрібно, адже працюють у фоновому режимі, тобто витрачають незначну частину електроенергії, навіть коли ними не користуються.

Не можна залишати комп’ютер у режимі очікування на цілий день або ніч. У такий стан можна переводити, якщо відлучаєтесь від робочого місця на кілька хвилин.

За змоги варто використовувати прилади із позначками "А" чи "А+". Це допоможе заощадити до 30-50% електричної енергії.

Треба перевести бойлер на економний режим та своєчасно здійснювати техобслуговування пристрою.

Також побутові прилади, що стоять поруч один з одним, накопичують тепло, тому радять забезпечити оптимальну відстань між ними. Зокрема, холодильник не має близько стояти біля плити, колонки, нагрівача, батареї, бойлера для нагрівання води.

Також деякі речі можна прати в холодній воді, для цього існує безліч спецзасобів. Таким чином вдасться запобігати вицвітанню одягу та заощадити на електриці.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Міністерство енергетики розкритикувало статтю Financial Times про те, що українці взимку нібито сидітимуть у холоді й темряві, оскільки Росія знищила половину енергогенеруючих потужностей в Україні. Відомство назвало цю інформацію фейковою та ІПСО в інтересах РФ.

Також енергетики прогнозують дефіцит електроенергії в країні протягом 6 червня. Таким чином слід підготуватися до запровадження графіків погодинних відключень