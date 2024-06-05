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Укренерго все ще має дефіцит електроенергії — коли вимикатимуть світло

5 червня 2024 20:27
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Укренерго все ще має дефіцит електроенергії — коли вимикатимуть світло
Ремонтна бригада лагодить лінію електропередач. Фото: 24 канал
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У четвер, 6 червня, в енергосистемі України прогнозується дефіцит електроенергії, що триватиме весь день. Обленерго впровадять графіки погодинних відключень.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.

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Коли вимикатимуть світло

Зазначається, що ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00.

Обленерго впровадять графіки погодинних відключень як для промислових, так і для побутових споживачів, щоб дотримуватися встановлених лімітів.

У разі перевищення цих лімітів можливі аварійні відключення для всіх категорій споживачів.

Додамо, що в Україні спостерігається складна ситуація з електроенергією через російські обстріли. За словами голови підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергія Нагорняка, взимку можливі відключення світла по 10 годин.

Зазначимо, що Росія вивела з ладу понад половину енергогенеруючих потужностей в Україні. Удари по українській енергосистемі, ймовірно, призведуть до того, що українцям доведеться жити в холоді й темряві протягом наступної зими.

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Укренерго

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