Укренерго все ще має дефіцит електроенергії — коли вимикатимуть світло
У четвер, 6 червня, в енергосистемі України прогнозується дефіцит електроенергії, що триватиме весь день. Обленерго впровадять графіки погодинних відключень.
Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram.
Коли вимикатимуть світло
Зазначається, що ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00.
Обленерго впровадять графіки погодинних відключень як для промислових, так і для побутових споживачів, щоб дотримуватися встановлених лімітів.
У разі перевищення цих лімітів можливі аварійні відключення для всіх категорій споживачів.
Додамо, що в Україні спостерігається складна ситуація з електроенергією через російські обстріли. За словами голови підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергія Нагорняка, взимку можливі відключення світла по 10 годин.
Зазначимо, що Росія вивела з ладу понад половину енергогенеруючих потужностей в Україні. Удари по українській енергосистемі, ймовірно, призведуть до того, що українцям доведеться жити в холоді й темряві протягом наступної зими.
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