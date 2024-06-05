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Українці мають готуватися до зими в холоді й темряві, — Financial Times

5 червня 2024 18:29
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Улинець Юлія
редактор
Українці мають готуватися до зими в холоді й темряві, — Financial Times
Українець вдома з відключеним світлом. Фото: BBC
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Росія вивела з ладу понад половину енергогенеруючих потужностей в Україні. Удари по українській енергосистемі, ймовірно, призведуть до того, що українцям доведеться жити в холоді й темряві протягом наступної зими.

Про це пише Financial Times, посилаючись на анонімні джерела в українській владі.

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До зими українці проводитимуть без електрики більшу частину дня, сказав у розмові з Financial Times один з українських посадовців, який волів не розкривати своє ім’я.

"Ми повинні готуватися до життя в холоді й темряві", — наголосив Financial Times представник українського уряду на умовах анонімності.

Одне із джерел видання заявило, що внаслідок атаки 1 червня росія завдала значної шкоди енергетичним об'єктам у п’яти регіонах — Україна втратила 1,2 ГВт електроенергії.  

Більше того, інфраструктура, необхідна для транспортування газу з підземних сховищ на заході України, також була сильно пошкоджена російськими ракетами та дронами. Це викликало занепокоєння щодо безпеки постачання газу взимку як усередині країни, так і для експорту до ЄС. 

На додаток до збільшення імпорту електроенергії із ЄС з 1,7 ГВт до 2,4 ГВт і введення в експлуатацію більшої кількості газових електростанцій, українській владі доведеться піти на подальше підвищення тарифів, вважає Борис Додонов, керівник Центру енергетичних та кліматичних досліджень Київської школи економіки.

"Якщо не буде вжито жодних заходів, згідно з нашим моделюванням, то, ймовірно, в січні населення матиме лише від двох до чотирьох годин електроенергії на день", — сказав Додонов.

До початку повномасштабного вторгнення українська енергосистема виробляла близько 55 ГВт електроенергії. Зараз ця виробнича потужність впала нижче ніж 20 ГВт через атаки російських дронів і ракет, які вивели електростанції з ладу.  

Водночас частина енергогенерувальних потужностей на півдні й сході країни перебувають під контролем росії та не можуть бути використані для забезпечення України електроенергією. У такий спосіб росія вивела з ладу вже понад 50% енергосистеми України.

Взимку 2022–2023 років російські атаки були спрямовані на розподільчу мережу країни, яку, на думку посадовців та експертів, можна було відносно легко відремонтувати. Але останні обстріли спрямовані на теплові та гідроелектростанції, які буде набагато важче й дорожче відремонтувати, відновити або замінити.

Як заявив Financial Times секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко, Україна має намір створити "децентралізовану енергетичну систему". Йдеться про більшу кількість мініелектростанцій, які будуть менш вразливими до російських атак. 

Литвиненко додав, що Україна також намагається збільшити використання "зелених" технологій, як-от сонячні панелі та вітрогенератори. Хоча ці технології вважають вирішальними для майбутньої енергетичної безпеки України, вони потребують іноземних інвестицій, які важко отримати з огляду на ризики.

Нагадаємо, в Україні продовжують фіксувати складну ситуацію в енергосистемі через пошкодження, завдані російськими обстрілами. Вже у липні можливі відключення світла на 10 годин.

Найжорсткіші відключення введуть у Києві. Це пов'язано з тим, що в столиці найбільша кількість критичної інфраструктури.

Також народний депутат Сергій Нагорняк повідомив про можливі відключення світла по 10 годин взимку цього року.

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