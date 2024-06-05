Украинцы должны готовиться к зиме в холоде и тьме, — Financial Times

Украинец дома с отключенным светом. Фото: BBC

Россия вывела из строя более половины энергогенерирующих мощностей в Украине. Удары по украинской энергосистеме, вероятно, приведут к тому, что украинцам придется жить в холоде и тьме в течение следующей зимы.

Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на анонимные источники в украинских властях.

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До зимы украинцы будут проводить без электричества большую часть дня, сказал в разговоре с Financial Times один из украинских чиновников, который предпочитал не раскрывать свое имя.

"Мы должны готовиться к жизни в холоде и темноте", — подчеркнул Financial Times представитель украинского правительства на условиях анонимности.

Один из источников издания заявил, что в результате атаки 1 июня Россия нанесла значительный ущерб энергетическим объектам в пяти регионах — Украина потеряла 1,2 ГВт электроэнергии.

Более того, инфраструктура, необходимая для транспортировки газа из подземных хранилищ на западе Украины, также сильно повреждена российскими ракетами и дронами. Это вызвало обеспокоенность относительно безопасности поставок газа зимой как внутри страны, так и для экспорта в ЕС.

В дополнение к увеличению импорта электроэнергии из ЕС с 1,7 ГВт до 2,4 ГВт и вводу в эксплуатацию большего количества газовых электростанций, украинским властям придется пойти на дальнейшее повышение тарифов, считает Борис Додонов, руководитель Центра энергетических и климатических исследований Киевской школы экономики.

"Если не будут приняты никакие меры, согласно нашему моделированию, то, вероятно, в январе население будет иметь всего от двух до четырех часов электроэнергии в день", — сказал Додонов.

До начала полномасштабного вторжения украинская энергосистема производила около 55 ГВт электроэнергии. Сейчас эта производственная мощность упала ниже 20 ГВт из-за атак российских дронов и ракет, которые вывели электростанции из строя.

В то же время часть энергогенерирующих мощностей на юге и востоке страны находятся под контролем России и не может быть использована для обеспечения Украины электроэнергией. Таким образом, Россия вывела из строя уже более 50% энергосистемы Украины.

Зимой 2022-2023 годов российские атаки были направлены на распределительную сеть страны, которую, по мнению чиновников и экспертов, можно было относительно легко отремонтировать. Но последние обстрелы направлены на тепловые и гидроэлектростанции, которые будут гораздо труднее и дороже отремонтировать, восстановить или заменить.

Как заявил Financial Times секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко, Украина намерена создать "децентрализованную энергетическую систему". Речь идет о большем количестве миниэлектростанций, которые будут менее уязвимыми к российским атакам.

Литвиненко добавил, что Украина также пытается увеличить использование "зеленых" технологий, таких как солнечные панели и ветрогенераторы. Хотя эти технологии считают решающими для будущей энергетической безопасности Украины, они нуждаются в иностранных инвестициях, которые трудно получить, учитывая риски.

Напомним, в Украине продолжают фиксировать сложную ситуацию в энергосистеме из-за повреждений, нанесенных российскими обстрелами. Уже в июле возможно отключение света на 10 часов.

Самые жесткие отключения будут введены в Киеве. Это связано с тем, что в столице самое большое количество критической инфраструктуры.

Также народный депутат Сергей Нагорняк сообщил о возможных отключениях света по 10 часов зимой этого года.