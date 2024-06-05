В Укрэнерго все еще есть дефицит электроэнергии — когда будут выключать свет
В четверг, 6 июня, в энергосистеме Украины прогнозируется дефицит электроэнергии, который продлится весь день. Облэнерго будут внедрены графики почасовых отключений.
Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.
Когда будут выключать свет
Отмечается, что лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00.
Облэнерго внедрят графики почасовых отключений как для промышленных, так и для бытовых потребителей, чтобы соблюдать установленные лимиты.
При превышении этих лимитов возможны аварийные отключения для всех категорий потребителей.
Добавим, что в Украине наблюдается сложная ситуация с электроэнергией из-за российских обстрелов. По словам главы подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергея Нагорняка, зимой возможны отключения света по 10 часов .
Отметим, что Россия вывела из строя более половины энергогенерирующих мощностей в Украине. Удары по украинской энергосистеме, вероятно, приведут к тому, что украинцам придется жить в холоде и тьме в течение следующей зимы.
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