В Укрэнерго все еще есть дефицит электроэнергии — когда будут выключать свет

Ремонтная бригада чинит линию электропередач. Фото: 24 канал

В четверг, 6 июня, в энергосистеме Украины прогнозируется дефицит электроэнергии, который продлится весь день. Облэнерго будут внедрены графики почасовых отключений.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

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Отмечается, что лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00.

Облэнерго внедрят графики почасовых отключений как для промышленных, так и для бытовых потребителей, чтобы соблюдать установленные лимиты.

При превышении этих лимитов возможны аварийные отключения для всех категорий потребителей.

Добавим, что в Украине наблюдается сложная ситуация с электроэнергией из-за российских обстрелов. По словам главы подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергея Нагорняка, зимой возможны отключения света по 10 часов .

Отметим, что Россия вывела из строя более половины энергогенерирующих мощностей в Украине. Удары по украинской энергосистеме, вероятно, приведут к тому, что украинцам придется жить в холоде и тьме в течение следующей зимы.