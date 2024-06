Міненерго відреагувало на статтю Financial Times про довгі відключення світла в Україні

Енергетик лагодить лінії електропередач. Фото: Укренерго

Міністерство енергетики України розкритикувало статтю Financial Times про те, що українці взимку нібито сидітимуть у холоді й темряві, оскільки Росія знищила половину енергогенеруючих потужностей в Україні. Відомство назвало цю інформацію фейковою та ІПСО в інтересах РФ.

Про це Міненерго повідомляє в Facebook у середу, 5 червня.

Читайте також:

Міненерго відреагувало на статтю Financial Times

Так, відомство зазначило, що стаття британського видання Financial Times під назвою "Росія знищила понад половину енергетики України" ("Russia has taken out over half of Ukraine power generation"), яку опублікували в середу, 5 червня, "містить ознаки ІПСО, має маніпулятивний характер та просуває наративи ворога". Як наслідок, уривки статті передрукували багато українських медіа та телеграм-каналів, що викликало резонанс у суспільстві.

Міненерго надає низку доказів того, що інформація в статті не відповідає дійсності. Так, стаття посилається на анонімні джерела в українському уряді, що ставить під сумнів вірогідність інформації, бо вона не має офіційного підтвердження.

"Аудиторія має розуміти, що посилання на анонімні джерела без конкретних підтверджень не є надійною інформацією, а висновки можуть бути маніпулятивними. Наприклад, неназваний представник української влади у статті стверджує, що "Ми повинні готуватися до життя в холоді і темряві". Таке твердження спрямоване на поширення страху та паніки серед населення", — пояснює відомство.

Також стаття апелює до неправдивих фактів, зокрема про ухвалене рішення 31 травня підвищити тарифи на електроенергію для населення у 2 рази. У Міноборони назвали це "відвертою брехнею і маніпуляцією", і пояснили, що насправді розмір тарифу збільшився на 63% і є велика різниця між 60 та 100%.

"Щоб надати матеріалу видимість достовірності, у статті змішуються правдиві і фальшиві дані та містяться апелювання до емоцій читача. Звертаємо вашу увагу на те, що наразі в українському інфопросторі значно збільшилась кількість інформаційних вкидів, пов’язаних з темою енергетики, які мають ознаки ІПСО і спрямовані на створення соціальної напруги, залякування українців і формування недовіри до дій влади у складний період", — наголосили в Міненерго.

Там закликали не поширювати фейкову інформацію, граючи на руку ворогу, і не спекулювати на чутливій для суспільства темі. Відомство додало, що слід довіряти офіційним джерелам інформації.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки "Міністерство енергетики України"

Раніше Financial Times 5 червня оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Росія вивела з ладу понад половину енергогенеруючих потужностей в Україні. Таким чином це, можливо, призведе до того, що українцям доведеться жити в холоді й темряві взимку.

Нагадаємо, що енергетики прогнозують дефіцит електроенергії в Україні упродовж 6 червня. Таким чином слід підготуватися до запровадження графіків погодинних відключень