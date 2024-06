Минэнерго отреагировало на статью Financial Times о долгих отключениях света в Украине

Энергетик чинит линии электропередач. Фото: Укрэнерго

Министерство энергетики Украины раскритиковало статью Financial Times о том, что украинцы зимой будут якобы сидеть в холоде и темноте, поскольку Россия уничтожила половину энергогенерирующих мощностей в Украине. Ведомство назвало эту информацию фейковой и ИПСО в интересах РФ.

Об этом Минэнерго сообщает в Facebook в среду, 5 июня.

Минэнерго отреагировало на статью Financial Times

Так, ведомство отметило, что статья британского издания Financial Times под названием "Россия уничтожила более половины энергетики Украины" ("Russia has taken out over half of Ukraine power generation"), опубликованная в среду, 5 июня, "содержит признаки ИПСО, имеет манипулятивный характер и продвигает нарративы врага". Как следствие, отрывки статьи перепечатали многие украинские медиа и телеграммы-каналы, что вызвало резонанс в обществе.

Минэнерго дает ряд доказательств того, что информация в статье не соответствует действительности. Так, статья ссылается на анонимные источники в украинском правительстве, что ставит под сомнение вероятность информации, поскольку у нее нет официального подтверждения.

"Аудитория должна понимать, что ссылка на анонимные источники без конкретных подтверждений не является надежной информацией, а выводы могут быть манипулятивными. Например, неназванный представитель украинских властей в статье утверждает, что "Мы должны готовиться к жизни в холоде и темноте". Такое утверждение направлено на распространение страха и паники среди населения", — объясняет ведомство.

Также статья апеллирует к ложным фактам, в частности, о принятом решении 31 мая повысить тарифы на электроэнергию для населения в 2 раза. В Минобороны назвали это "откровенной ложью и манипуляцией", и объяснили, что на самом деле размер тарифа увеличился на 63% и есть разница между 60 и 100%.

"Чтобы придать материалу видимость достоверности, в статье смешиваются правдивые и фальшивые данные и содержатся апеллирование к эмоциям читателя. Обращаем ваше внимание на то, что в украинском инфопространстве значительно увеличилось количество информационных вбросов, связанных с темой энергетики, имеющих признаки ИПСО и направлены на создание социальной напряженности, запугивание украинцев и формирование недоверия к действиям власти в сложный период", — подчеркнули в Минэнерго.

Там призывали не распространять фейковую информацию, играя на руку врагу, и не спекулировать на чувствительной для общества теме. Ведомство добавило, что следует доверять официальным источникам информации.

Ранее Financial Times 5 июня обнародовало материал, в котором говорится, что Россия вывела из строя более половины энергогенерирующих мощностей в Украине. Таким образом, это, возможно, приведет к тому, что украинцам придется жить в холоде и тьме зимой.

Напомним, что энергетики прогнозируют дефицит электроэнергии в Украине в течение 6 июня. Таким образом, следует подготовиться к введению графиков почасовых отключений.