Электроэнергия обойдется дешевле — как платить меньше за свет при подорожании

Прибор учета электроэнергии. Фото: Unsplush

В Украине за последние два года электроэнергия подорожала на 130%. В то же время, существуют определенные правила, которые помогут сэкономить на свете и снизить суммы в платежках.

Новини.LIVE рассказывают, как сэкономить и не тратить значительные средства на свет.

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Подорожание электричества в Украине

С 1 июня 2024 года украинские власти повысили тариф на электрическую энергию до 4,32 грн/кВт. В итоге стоимость выросла на 60%. В прошлом году электричество подорожало на 70%.

В то же время часть потребителей сможет платить меньше благодаря "ночному тарифу". Имеющие установленный двухзонный счетчик, будут платить вдвое меньше — 2,16 грн за кВт/ч.

В правительстве объяснили необходимость повышения цены тем, что рыночный уровень тарифа составляет около 7,5 грн/кВт-час.

Срок действия новых цен на электричество — до конца апреля 2025 года.

Правила экономии электроэнергии

В то же время, уменьшить суммы в коммунальных платежках можно также, сократив потребление электричества в домашних условиях.

Систематическое выполнение правил позволит сэкономить до 15% электрической энергии.

В первую очередь, нужно следить за тем, чтобы в пустых комнатах не оставлять включенным свет.

Во-вторых, следует регулярно протирать лампочки и плафоны. Так как пыль может "съедать" до 20% света.

В третьих, следует перейти на светодиодные энергосберегающие лампочки и использовать исключительно их.

Также в общем следует чаще мыть окна, чтобы естественный свет попадал в помещение и не приходилось лишний раз включать освещение.

Чтобы сэкономить на работе кондиционера в жару, стоит в ночное время открывать окна, а в дневное завешивать шторами или жалюзи. Открытые окна снизят температуру, а завешенные шторы — сохранят прохладу в течение дня.

Также необходимо регулярно размораживать холодильник, если на стенках устройства появляется лед и снег. Это повысит его энергопотребление на 20%. Также лучше не ставить в холодильник горячие блюда, поскольку, чтобы его охладить, холодильник будет тратить гораздо больше электроэнергии.

Кроме того, нужно полностью отключать бытовую технику от сети, когда покидаете дом. Речь идет о таких приборах:

телевизор;

микроволновка;

электрочайник,

зарядки к телефонам;

другая техника.

Это нужно, ведь работают в фоновом режиме, то есть тратят незначительную часть электроэнергии, даже когда ими не пользуются.

Нельзя оставлять компьютер в режиме ожидания на целый день или ночь. На такое состояние можно переводить, если отлучаетесь от рабочего места на несколько минут.

Нужно использовать приборы с отметками "А" или "А+". Это поможет сэкономить до 30–50% электрической энергии.

Нужно перевести бойлер на экономичный режим и своевременно осуществлять техобслуживание устройства.

Также бытовые приборы, стоящие рядом друг с другом, накапливают тепло, поэтому рекомендуют обеспечить оптимальное расстояние между ними. В частности, холодильник не должен стоять около плиты, колонки, нагревателя, батареи, бойлера для нагрева воды.

Также некоторые вещи можно стирать в холодной воде, для этого существует множество спецсредств. Таким образом удастся предотвратить выцветание одежды и сэкономить на электричестве.

Что еще стоит знать

Напомним, Министерство энергетики раскритиковало статью Financial Times о том, что украинцы зимой будут якобы сидеть в холоде и темноте, поскольку Россия уничтожила половину энергогенерирующих мощностей в Украине. Ведомство назвало эту информацию фейковой и ИПСО в интересах РФ.

Также энергетики прогнозируют дефицит электроэнергии в стране в течение 6 июня. Таким образом, следует подготовиться к введению графиков почасовых отключений.