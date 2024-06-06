Найважча ситуація в українській енергосистемі очікується в середині літа цього року — на скільки виключатимуть світло

Жінка з телефоном під час відключення світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Довготривалі блекаути в Україні ще попереду. Найважча ситуація в українській енергосистемі очікується в середині літа цього року.

Про це у коментарі "Суспільному" повідомили в "Укренерго".

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У розпал літа споживання електроенергії може критично збільшитись, оскільки через спеку люди будуть включати кондиціонери. Покрити це споживання електрики буде важко, кажуть в "Укренерго", адже ремонтні роботи на пошкоджених російськими масованими обстрілами теплових та гідроелектростанціях ще продовжуються.

"До того ж влітку гідроелектростанції традиційно знижують виробітку, а енергоблоки атомних станцій перебуватимуть в ремонті та підготовці до максимальних навантажень наступної зими", — додали в "Укренерго".

Нагадаємо, 6 червня графіки відключення світла в Україні діятимуть протягом дня. Електроенергію обмежать для промислових та побутових споживачів.

Також ми писали, що в умовах жорсткого дефіциту електроенергії Укренерго оголосило тендер на закупівлю кондиціонерів.