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Найважча ситуація з відключеннями світла ще попереду, — Укренерго

6 червня 2024 06:00
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар
Найважча ситуація в українській енергосистемі очікується в середині літа цього року — на скільки виключатимуть світло
Жінка з телефоном під час відключення світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар

Довготривалі блекаути в Україні ще попереду. Найважча ситуація в українській енергосистемі очікується в середині літа цього року.

Про це у коментарі "Суспільному" повідомили в "Укренерго".

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У розпал літа споживання електроенергії може критично збільшитись, оскільки через спеку люди будуть включати кондиціонери. Покрити це споживання електрики буде важко, кажуть в "Укренерго", адже ремонтні роботи на пошкоджених російськими масованими обстрілами теплових та гідроелектростанціях ще продовжуються.

"До того ж влітку гідроелектростанції традиційно знижують виробітку, а енергоблоки атомних станцій перебуватимуть в ремонті та підготовці до максимальних навантажень наступної зими", — додали в "Укренерго".

Нагадаємо, 6 червня графіки відключення світла в Україні діятимуть протягом дня. Електроенергію обмежать для промислових та побутових споживачів. 

Також ми писали, що в умовах жорсткого дефіциту електроенергії Укренерго оголосило тендер на закупівлю кондиціонерів. 

відключення світла
електроенергія
блекаут
війна
Укренерго

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