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В умовах жорсткого дефіциту електроенергії Укренерго оголосило тендер на закупівлю кондиціонерів

5 червня 2024 23:01
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар
В "Укренерго" закупають кондиціонери вартістю понад 600 тисяч грн під час систематичних відключень світла в Україні
Вхід до головного офісу компанії "Укренерго". Фото ілюстративне: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар

Національна енергетична компанія "Укренерго" 3 червня оголосила тендер на закупівлю кондиціонерів. Компанія планує витратити на прилади понад 600 тисяч гривень. 

Відповідне оголошення розміщене в системі публічних закупівель "Прозорро"

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На сайті "Прозорро" повідомляється, що "Укренерго" планує придбати 4 комплекти кондиціонерних систем загальною вартістю 629 тис. грн:

  • Кондиціонер спліт-система інверторний 80м2 8/9кВт 2,1/2,3кВт в комплекті з мережевим адаптером SC-BIKN2-E та дротовим пультом керування RC-EX3A;
  • Кондиціонер спліт-система інверторний 80м2 8/9кВт 2,1/2,3кВт в комплекті з мережевим адаптером SC-BIKN2-E;
  • 2 спліт-системи канальні середньонапірні інверторні 125м2 12,5/14кВт 4,4/3,7кВт.
Укренерго оголосило тендер на закупівлю кондиціонерів
Тендер "Укренерго" на закупівлю кондиціонерів. Скриншот prozorro.gov.ua

Нагадаємо, 5 червня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що дефіцит в енергосистемі України катастрофічний, саме тому тривалість відключень світла буде збільшуватись. 

Також ми повідомляли, що українські чиновники на умовах анонімності заявили: до зими в нашій країні, ймовірно, більша частина дня проходитиме без електроенергії. 

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ProZorro
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Укренерго

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