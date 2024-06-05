В "Укренерго" закупають кондиціонери вартістю понад 600 тисяч грн під час систематичних відключень світла в Україні

В умовах жорсткого дефіциту електроенергії Укренерго оголосило тендер на закупівлю кондиціонерів
Національна енергетична компанія "Укренерго" 3 червня оголосила тендер на закупівлю кондиціонерів. Компанія планує витратити на прилади понад 600 тисяч гривень.
Відповідне оголошення розміщене в системі публічних закупівель "Прозорро".
Кондиціонери потрібні апарату управління "Укренерго"
На сайті "Прозорро" повідомляється, що "Укренерго" планує придбати 4 комплекти кондиціонерних систем загальною вартістю 629 тис. грн:
- Кондиціонер спліт-система інверторний 80м2 8/9кВт 2,1/2,3кВт в комплекті з мережевим адаптером SC-BIKN2-E та дротовим пультом керування RC-EX3A;
- Кондиціонер спліт-система інверторний 80м2 8/9кВт 2,1/2,3кВт в комплекті з мережевим адаптером SC-BIKN2-E;
- 2 спліт-системи канальні середньонапірні інверторні 125м2 12,5/14кВт 4,4/3,7кВт.
Нагадаємо, 5 червня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що дефіцит в енергосистемі України катастрофічний, саме тому тривалість відключень світла буде збільшуватись.
Також ми повідомляли, що українські чиновники на умовах анонімності заявили: до зими в нашій країні, ймовірно, більша частина дня проходитиме без електроенергії.
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