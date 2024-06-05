В "Укрэнерго" закупают кондиционеры стоимостью более 600 тысяч грн во время систематических отключений света в Украине

Вход в главный офис компании "Укрэнерго". Фото иллюстративное: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" 3 июня объявила тендер на закупку кондиционеров. Предприятие планирует потратить на устройства более 600 тысяч гривен.

Соответствующее объявление размещено в системе публичных закупок "Прозорро".

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На сайте "Прозорро" сообщается, что "Укрэнерго" планирует приобрести 4 комплекта кондиционерных систем общей стоимостью 629 тыс. грн:

Кондиционер инверторный сплит-система 80м2 8/9кВт 2,1/2,3кВт в комплекте с сетевым адаптером SC-BIKN2-E и проводным пультом управления RC-EX3A;

Кондиционер инверторный сплит-система 80м2 8/9кВт 2,1/2,3кВт в комплекте с сетевым адаптером SC-BIKN2-E;

2 сплит-системы канальные средненапорные инверторные 125м2 12,5/14кВт 4,4/3,7кВт.

Тендер "УкрЭнерго" на закупку кондиционеров. Скриншот prozorro.gov.ua

Напомним, 5 июня председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что дефицит в энергосистеме Украины катастрофический, поэтому продолжительность отключений света будет увеличиваться.

Также мы сообщали, что украинские чиновники на условиях анонимности заявили: до зимы в нашей стране, вероятно, большая часть дня будет проходить без электроэнергии.