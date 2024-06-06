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Графік відключення світла 6 червня — в Укренерго зробили невтішний прогноз

6 червня 2024 00:06
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар
Графіки відключення електроенергії в Україні — у кого не буде світла в четвер, 6 червня
Жінка під час відключень світла. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар

Графіки відключення світла в Україні в четвер, 6 червня, діятимуть протягом дня. Електроенергію обмежать для промислових та побутових споживачів. 

Про це повідомляє Національна енергетична компанія "Укренерго" в Telegram. 

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Відключення світла в Україні 6 червня

Енергетики прогнозують дефіцит електроенергії упродовж доби 6 червня. Таким чином в усіх областях будуть застосовувати погодинні графіки відключення світла.

"Для дотримання лімітів обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів. При перевищенні лімітів можливе застосування аварійних відключень для всіх категорій споживачів", — наголосили в Укренерго.

Графіки відключення світла в Україні 6 червня
Інформація про відключення світла в Україні 6 червня. Фото: t.me/Ukrenergo

Як відомо, інформацію про графіки погодинних відключень світла по областях можна знайти в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго та у соціальних мережах.

Як економити електроенергію — прості поради

Енергетики пояснили, що найбільше навантаження припадає на пікові години: з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00, коли масово вмикають енергоємні прилади.

Обмеження використання цих приладів, зокрема бойлерів, пральних машин, обігрівачів, кондиціонерів, електрочайників, духових шаф та пічок у пікові години та перенесення їх роботи на ніч (23:00–6:00) допомагає зменшити навантаження на енергосистему.

Прості способи економити електроенергію
Рекомендований час для користування електроприладами. Фото: mezhova.otg.dp.gov.ua

Також допомогти українській енергосистему можна дотримуючись простих рекомендацій від енергетиків:

  • вимикати світло, якщо ви не перебуваєте в кімнаті;
  • встановити датчики руху, що допоможе не споживати енергоресурси без потреби. Наприклад, їх рекомендовано встановлювати у під’їздах будинків, в коридорах двох- та більше кімнатних квартир. У приватних будинках — на подвір’ї, біля воріт чи дверей.
  • використовувати світлодіодні (LED) лампочки. Вони енергоощадні та нешкідливі;
  • не лишати надовго комп'ютер у режимі очікування, краще його вимкнути, якщо не плануєте невдовзі повертатись до роботи;
  • не лишати прилади, які працюють від акумулятора живлення (мобільні телефони, ноутбуки і т.д.), довше часу, потрібного для їхньої зарядки;
  • вимикати всі прилади та виймати штекер із розетки. Окрім економії, це забезпечить довше життя ваших пристроїв;
  • по змозі користуватися сучасною побутовою технікою, оскільки більшість приладів дозволяють економити як газ, так і електроенергію.
Де знайти графіки відключення світла
Економія електроенергії. Фото: facebook.com/npcukrenergo

Скільки ще триватимуть відключення світла в Україні

Нагадаємо, що голова Укренерго Володимир Кудрицький заявив про катастрофічний дефіцит в енергосистемі країни, тому графіки відключення світла продовжують діяти. За його словами, терміни таких відключень можуть збільшуватись.

Своєю чергою голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко нагадав, що складна ситуація в українській енергосистемі спричинена російськими обстрілами. Таким чином він прогнозує відключення світла на 10 годин вже в липні.

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