Графики отключения электроэнергии в Украине — у кого не будет света в четверг, 6 июня

График отключения света 6 июня — в Укрэнерго сделали неутешительный прогноз
Графики отключения света в Украине в четверг, 6 июня, будут действовать в течение дня. Электроэнергию ограничат для промышленных и бытовых потребителей.
Об этом сообщает Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" в Telegram.
Отключение света в Украине 6 июня
Энергетики прогнозируют дефицит электроэнергии в течение суток 6 июня. Таким образом, во всех областях будут применять почасовые графики отключения света.
"Для соблюдения лимитов облэнерго будут применять графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей. При превышении лимитов возможно применение аварийных отключений для всех категорий потребителей", — отметили в Укрэнерго.
Как известно, информацию о графиках почасовых отключений света по областям можно найти в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго и социальных сетях.
Как экономить электроэнергию — простые советы
Энергетики объяснили, что наибольшая нагрузка приходится на пиковые часы: с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00, когда массово включают энергоемкие приборы.
Ограничение использования этих приборов, включая бойлеры, стиральные машины, обогреватели, кондиционеры, электрочайники, духовые шкафы и печи в пиковые часы и перенос их работы на ночь (23:00–6:00) помогает уменьшить нагрузку на энергосистему.
Также помочь украинской энергосистеме можно придерживаясь простых рекомендаций от энергетиков:
- выключать свет, если вы не находитесь в комнате;
- установить датчики движения, что поможет не потреблять энергоресурсы без необходимости. К примеру, их рекомендовано устанавливать в подъездах домов, в коридорах двух- и более комнатных квартир. В частных домах — во дворе, у ворот или дверей.
- использовать светодиодные (LED) лампочки. Они энергосберегающие и безвредные;
- не оставлять надолго компьютер в режиме ожидания, лучше отключить его, если не планируете вскоре возвращаться к работе;
- не оставлять приборы, работающие от аккумулятора питания (мобильные телефоны, ноутбуки и т.д.), дольше времени, необходимого для их зарядки;
- выключать все приборы и извлекать штекер из розетки. Кроме экономии, это обеспечит более долгую жизнь ваших устройств;
- по возможности пользоваться современной бытовой техникой, поскольку большинство приборов позволяют экономить как газ, так и электроэнергию.
Сколько еще будут продолжаться отключения света в Украине
Напомним, что глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил о катастрофическом дефиците в энергосистеме страны, поэтому графики отключения света продолжают действовать. По его словам, сроки таких отключений могут увеличиваться.
В свою очередь глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко напомнил, что сложная ситуация в украинской энергосистеме вызвана российскими обстрелами. Таким образом он прогнозирует отключение света на 10 часов уже в июле.
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