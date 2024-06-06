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Самая тяжелая ситуация с отключениями света еще впереди, — Укрэнерго

6 июня 2024 06:00
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь
Самая тяжелая ситуация в украинской энергосистеме ожидается в середине лета этого года - на сколько будут выключать свет
Женщина с телефоном во время отключения света. Фото иллюстративное: Новости.
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь

Долговременные блекауты в Украине еще впереди. Самая тяжелая ситуация в украинской энергосистеме ожидается в середине лета этого года.

Об этом в комментарии "Суспільному" сообщили в "Укрэнерго".

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В разгар лета потребление электроэнергии может критически увеличиться, поскольку из-за жары люди будут включать кондиционеры. Покрыть это потребление электричества будет сложно, говорят в "Укрэнерго", ведь ремонтные работы на поврежденных российскими массированными обстрелами тепловых и гидроэлектростанциях еще продолжаются.

"К тому же летом гидроэлектростанции традиционно снижают выработку, а энергоблоки атомных станций будут находиться в ремонте и подготовке к максимальным нагрузкам следующей зимой", — добавили в "Укрэнерго".

Напомним, 6 июня графики отключения света в Украине будут действовать в течение дня. Электроэнергию ограничат для промышленных и бытовых потребителей.

Также мы писали, что в условиях жесткого дефицита электроэнергии Укрэнерго объявило тендер на закупку кондиционеров.

отключения света
электроэнергия
блэкаут
война
Укрэнерго

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