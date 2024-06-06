Як залишитись з інтернет-зв'язком під час відключень світла

Дівчина за комп'ютером. Ілюстративне фото: ria.com

Після масованих російських обстрілів української енергетичкої інфраструктури в країні часто вимикають світло, а отже пропадає інтернет-з'єднання. Але у багатьох людей є можливість провести вдома оптоволокно та забути про проблеми з інтернетом.

Про це у своєму матеріалі розповідає видання РБК-Україна.

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Що таке оптоволокно і як його провести

"В основі технології волоконної оптики лежать найтонші, як волосся, скляні або пластикові нитки, які називаються оптичними волокнами. Світлові сигнали рухаються ними з неймовірною швидкістю, передаючи інформацію на величезні відстані з мінімальними спотвореннями", — зазначили у виданні.

На відміну від мідних провідників, які встановлюють у кабельному інтернеті, оптоволокно має більшу провідність, а також воно стійке до електромагнітних перешкод.

Як підключити оптоволоконний інтернет

Спершу необхідно дізнатись, чи провайдер має покриття оптоволоконного інтернету у регіоні, де його хочуть підключити. Для цього необхідно подзвонити провайдеру, чи перейти на його сайт. Якщо покриття є, то можна вибрати тариф із відповідною швидкістю та підключити оптоволокно.

"На відміну від кабельного та DSL-інтернету, оптоволокно несприйнятливе до коливань погоди та електромагнітних перешкод. Це означає надійне з'єднання, на яке ви завжди можете покластися", — зазначають журналісти.

У середньому вартість установки оптоволокна в Україні в 2024 році становить від 1000 до 5 000 гривень.

Нагадаємо, графіки відключення світла в Україні в четвер, 6 червня, діятимуть протягом дня. Електроенергію обмежать для промислових та побутових споживачів.

В "Укренерго" повідомили, що найважча ситуація із вимиканням світла та кризою в енергетичній інфраструктурі для українців ще попереду.