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Интернет без границ — как оставаться на связи при отключении света

6 июня 2024 09:49
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Как остаться с интернет-связью во время отключения света
Девушка за компьютером Иллюстративное фото: ria.com
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

После массированных российских обстрелов украинской энергетической инфраструктуры в стране часто выключают свет, а значит, пропадает интернет-соединение. Но у многих людей есть возможность провести дома оптоволокно и забыть о проблемах с интернетом.

Об этом в своем материале рассказывает издание РБК-Україна .

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"В основе технологии волоконной оптики лежат тончайшие, как волосы, стеклянные или пластиковые нити, которые называются оптическими волокнами. Световые сигналы двигаются ими с невероятной скоростью, передавая информацию на огромные расстояния с минимальными искажениями", — отметили в издании.

В отличие от медных проводников, установленных в кабельном интернете, оптоволокно имеет большую проводимость, а также устойчиво к электромагнитным помехам.

Как подключить оптоволоконный интернет.

Для начала необходимо узнать, имеет ли провайдер покрытие оптоволоконного интернета в регионе, где его хотят подключить. Для этого необходимо позвонить провайдеру или перейти на его сайт. Если покрытие есть, можно выбрать тариф с соответствующей скоростью и подключить оптоволокно.

"В отличие от кабельного и DSL-интернета, оптоволокно невосприимчиво к колебаниям погоды и электромагнитным помехам. Это означает надежное соединение, на которое вы всегда можете положиться", — сообщают журналисты.

В среднем стоимость установки оптоволокна в Украине в 2024 году составляет от 1000 до 5000 гривен.

Напомним, графики отключения света в Украине в четверг, 6 июня, будут действовать в течение дня. Электроэнергию ограничат для промышленных и бытовых потребителей.

В "Укрэнерго" сообщили, что тяжелая ситуация с выключением света и кризисом в энергетической инфраструктуре для украинцев еще впереди.

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компьютеры
обстрелы
технологии
интернет
связь

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