Стало відомо, в які місяці буде найскладніше зі світлом

Енергетик. Фото: відкриті джерела

В Україні продовжують фіксувати значний дефіцит електроенергії через російські обстріли. Так, найскладніша ситуація очікується в середині літа.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у коментарі Суспільному.

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За даними Укренерго, найважча ситуація зі світлом очікується уже в середині цього літа, оскільки через спеку зросте споживання електроенергії, що спричинить збільшення дефіцитів.

Там розповіли, що також влітку гідроелектростанції традиційно знижують виробіток, а енергоблоки атомних станцій знаходяться на ремонті та підготовці до максимальних навантажень.

Оскільки усе ще триватимуть відновлювальні роботи на теплових і гідроелектростанціях, які пошкоджені через обстріли Росії, перекрити більше споживання електроенергії влітку буде важко.

Раніше голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив в ефірі Ранок.LIVE, що у липні можливі відключення світла на 10 годин.

За його словами, через складну ситуацію взимку українцям доведеться переїжджати, бажано у приватний сектор.

А в Міністерстві енергетики заявили, що намагаються вирішити проблему з мобільним зв'язком під час відключень світла.