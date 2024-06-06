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Коли в Україні буде найважча ситуація зі світлом — відповідь Укренерго

6 червня 2024 13:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Стало відомо, в які місяці буде найскладніше зі світлом
Енергетик. Фото: відкриті джерела
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні продовжують фіксувати значний дефіцит електроенергії через російські обстріли. Так, найскладніша ситуація очікується в середині літа.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у коментарі Суспільному.

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За даними Укренерго, найважча ситуація зі світлом очікується уже в середині цього літа, оскільки через спеку зросте споживання електроенергії, що спричинить збільшення дефіцитів. 

Там розповіли, що також влітку гідроелектростанції традиційно знижують виробіток, а енергоблоки атомних станцій знаходяться на ремонті та підготовці до максимальних навантажень.

Оскільки усе ще триватимуть відновлювальні роботи на теплових і гідроелектростанціях, які пошкоджені через обстріли Росії, перекрити більше споживання електроенергії влітку буде важко.

Раніше голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив в ефірі Ранок.LIVE, що у липні можливі відключення світла на 10 годин.

За його словами, через складну ситуацію взимку українцям доведеться переїжджати, бажано у приватний сектор.

А в Міністерстві енергетики заявили, що намагаються вирішити проблему з мобільним зв'язком під час відключень світла.

відключення світла
світло
електроенергія
енергосистема
Укренерго

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