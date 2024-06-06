Стало известно, в какие месяцы будет сложнее всего со светом

Энергетик. Фото: открытые источники

В Украине продолжают фиксировать значительный дефицит электроэнергии из-за российских обстрелов. Так, самая сложная ситуация ожидается в середине лета.

Об этом сообщила прессслужба Укрэнерго в комментарии Суспільному.

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По данным Укрэнерго, самая тяжелая ситуация со светом ожидается уже в середине этого лета, поскольку из-за жары вырастет потребление электроэнергии, что приведет к увеличению дефицитов.

Там рассказали, что летом гидроэлектростанции традиционно снижают выработку, а энергоблоки атомных станций находятся на ремонте и подготовке к максимальным нагрузкам.

Поскольку все еще будут продолжаться восстановительные работы на тепловых и гидроэлектростанциях, поврежденных из-за обстрелов России, перекрыть большее потребление электроэнергии летом будет сложно.

Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил в эфире Ранок.LIVE, что в июле возможны отключения света на 10 часов.

По его словам, из-за сложной ситуации зимой украинцам придется переезжать, желательно в частный сектор.

А в Министерстве энергетики заявили, что пытаются решить проблему с мобильной связью при отключении света.