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Когда в Украине будет тяжелая ситуация со светом — ответ Укрэнерго

6 июня 2024 13:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Стало известно, в какие месяцы будет сложнее всего со светом
Энергетик. Фото: открытые источники
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине продолжают фиксировать значительный дефицит электроэнергии из-за российских обстрелов. Так, самая сложная ситуация ожидается в середине лета.

Об этом сообщила прессслужба Укрэнерго в комментарии Суспільному.

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По данным Укрэнерго, самая тяжелая ситуация со светом ожидается уже в середине этого лета, поскольку из-за жары вырастет потребление электроэнергии, что приведет к увеличению дефицитов.

Там рассказали, что летом гидроэлектростанции традиционно снижают выработку, а энергоблоки атомных станций находятся на ремонте и подготовке к максимальным нагрузкам.

Поскольку все еще будут продолжаться восстановительные работы на тепловых и гидроэлектростанциях, поврежденных из-за обстрелов России, перекрыть большее потребление электроэнергии летом будет сложно.

Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил в эфире Ранок.LIVE, что в июле возможны отключения света на 10 часов.

По его словам, из-за сложной ситуации зимой украинцам придется переезжать, желательно в частный сектор.

А в Министерстве энергетики заявили, что пытаются решить проблему с мобильной связью при отключении света.

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свет
электроэнергия
энергосистема
Укрэнерго

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