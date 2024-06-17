Стан енергосистеми 17 червня — в Укренерго розповіли, як сьогодні відключатимуть світло

Відключення світла у Києві. Фото ілюстративне: Новини.LIVE.

У понеділок, 17 червня, по всій території України будуть діяти графіки погодинних відключень світла. Обмеження розділено на дві групи користувачів.

Про це повідомили в пресслужбі Укренерго.

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Як йдеться у повідомленні, сьогодні обмеження діють по всій Україні з 08:00-24:00, водночас зменшено час дії відключень двох черг одночасно: з 19:00-22:00.

А також через негоду станом на ранок є знеструмлення у Сумській та Чернігівській областях. Крім цього, протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови було імпортовано загальним обсягом 27 219 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 572 МВт.

Скриншот офіційної заяви Укренерго

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, радник прем'єр-міністра України Юрій Бойко заявив, що в Кабміні працюють над зменшенням тривалості стабілізаційних відключень по всій території України, суттєво скоротивши перелік споживачів із гарантованим електрозабезпеченням.

Водночас глава Укренерго Володимир Кудрицький сказав, що порівняно з поточним тижнем ситуація в українській енергосистемі цього тижня буде складнішою й уникнути відключень не вдасться.

Своєю чергою, гендиректор YASNO Сергій Коваленко спрогнозував, що взимку обмеження електроенергії можуть посилити через дефіцит генерації.