Голова НЕК "Укренерго" пояснив, чому наступного тижня ситуація в енергосистемі буде складніше, ніж зараз

Володимир Кудрицький. Фото: rbc.ua

Порівняно з поточним тижнем ситуація в українській енергосистемі наступного тижня буде відчутно складнішою. Уникнути відключень побутових споживачів не вдасться.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" в п'ятницю, 14 червня, повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

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За словами Кудрицького, світло доводиться відключати, бо через повернення спеки зростає енергоспоживання. До того ж вивели в ремонт черговий енергоблок АЕС.

Голова правління НЕК "Укренерго" повідомив, що знижена потужність на атомних електростанціях буде, починаючи від суботи, 15 червня, а в середині 20-х чисел червня буде додатковий крок зниження потужності на АЕС через ремонтну компанію.

"Ця ремонтна кампанія, вона по суті є кампанією з перевантаження палива, під час якого здійснюються ремонти. Оскільки паливо має здатність виробляти енергію тільки певний час, коли воно вигорає, його треба точно міняти. Тому ці речі дуже важко якось "посунути" в часі. Можна відтермінувати на декілька днів, або на тиждень такий ремонт, але точно його не можна повністю усунути, тому що це пов’язано саме з кампанією із перевантаження палива на АЕС", — пояснив Володимир Кудрицький.

Раніше ми повідомляли, що в Україні розпочнуть ремонт ще одного енергоблока-тисячника АЕС. Через це в липні може зрости дефіцит генерації.

Також ми повідомляли, що в суботу, 15 червня, в Києві так само, як і по всій території України, діятимуть погодинні відключення світла. Обмеження триватимуть у період з 08:00 до 23:00.