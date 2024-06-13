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Енергоатом починає ремонт ще одного енергоблоку — як це вплине на електропостачання

13 червня 2024 14:19
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Енергоатом повідомив про ремонт одного із енергоблоків — яка загроза для електроенергії
Енергетики ДТЕК. Фото: ДТЕК
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Енергоатом почне ремонт ще одного енергоблоку-тисячника АЕС. 
У зв'язку із ремонтними роботами та збільшенням споживання електроенергії в липні, дефіцит генерації може зрости. Однак, саме це дозволить восени мінімізувати тривалість вимушених відключень електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатому у четвер, 13 червня.

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Енергоатом виведе у ремонт ще один енергоблок-тисячник

Для безпечної та ефективної експлуатації ядерних реакторів вітчизняних АЕС необхідно щорічно проводити планово-попереджувальні ремонти. Ці ремонти включають перевантаження ядерного палива та обов'язкові регламентні роботи. Зазвичай такі ремонти виконуються в теплу пору року, щоб максимально використовувати потужність атомної генерації в осінньо-зимовий період.

"Енергоатом з випередженням графіка максимально швидко та якісно проводить ремонт енергоблоків АЕС – задля їх надійної роботи в опалювальний період", — зазначив в.о. голови правління АТ "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Енергоатом починає ремонт ще одного енергоблоку — як це вплине на електропостачання - фото 1
Енергоатом проводить ремонти енергоблоків. Фото: Енергоатом

Цього року ремонти проходять на 8-ми енергоблоках Рівненської, Південноукраїнської та Хмельницької АЕС. На Запорізькій АЕС планово-попередні ремонти з моменту її окупації не виконуються.

Ремонтні роботи проводяться відповідно до графіка ремонтної кампанії, затвердженого Укренерго. Цей графік складений оптимально, з урахуванням усіх складнощів енергопостачання.

"Останніми місяцями Енергоатом вже завершив ремонт 3-х енергоблоків потужністю 2420 МВт. Завдяки цілодобовій, висококласній та ефективній роботі атомників загальна тривалість ремонтів уже зменшена на 22,3 доби від запланованого. В результаті АЕС виробили додатково 171, 84 млн кВт електроенергії та підтримали енергосистему, скоротивши тривалість відключення у червні", – заявив Петро Котін.

Найближчими днями Енергоатом виведе на ремонт ще один енергоблок-тисячник. З урахуванням цього та збільшення споживання електроенергії в липні, дефіцит генерації в енергосистемі може зрости. Однак, такий графік ремонтів дозволяє восени максимально скоротити тривалість вимушених відключень електроенергії.

Нагадаємо, народний депутат Володимир Арешонков, повідомив, що урядовці стурбовані ситуацією з енергобезпекою, обласні військові адміністрації отримали рекомендації щодо підготовки до наступного осінньо-зимового періоду. Новий період в енергетиці буде достатньо важким.

Раніше ми писали, що партнери України усвідомлюють, що енергетику краще захищати, ніж відбудовувати.Також на Міжнародної конференції з відновлення України в Берліні пролунала обіцянка надати перші суми із заморожених російських активів.

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