Энергоатом сообщил о ремонте одного из энергоблоков - какая угроза для электроэнергии

Энергетики ДТЭК. Фото: ДТЭК

Энергоатом начнет ремонт еще одного энергоблока-тысячника АЭС. В связи с ремонтными работами и увеличением потребления электроэнергии в июле дефицит генерации может возрасти. Однако именно это позволит осенью минимизировать продолжительность вынужденных отключений электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома в четверг, 13 июня.

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Энергоатом выведет в ремонт еще один энергоблок-тысячник

Для безопасной и эффективной эксплуатации ядерных реакторов отечественных АЭС необходимо ежегодно проводить планово-предупредительные ремонты. Эти ремонты включают перегрузку ядерного топлива и обязательные регламентные работы. Обычно такие ремонты производятся в теплое время года, чтобы максимально использовать мощность атомной генерации в осенне-зимний период.

"Энергоатом с опережением графика максимально быстро и качественно производит ремонт энергоблоков АЭС – для их надежной работы в отопительный период" , — отметил и.о. председателя правления АО "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Энергоатом производит ремонты энергоблоков. Фото: Энергоатом

В этом году ремонты проходят на 8 энергоблоках Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС. На Запорожской АЭС планово-предварительные ремонты с момента ее оккупации не производятся.

Ремонтные работы проводятся в соответствии с графиком ремонтной кампании, утвержденным Укрэнерго. Этот график составлен оптимально с учетом всех сложностей энергоснабжения.

В последние месяцы Энергоатом уже завершил ремонт 3-х энергоблоков мощностью 2420 МВт. Благодаря круглосуточной, высококлассной и эффективной работе атомщиков общая продолжительность ремонтов уже уменьшена на 22,3 суток от запланированного. , сократив продолжительность отключения в июне" , — заявил Петр Котин.

В ближайшие дни Энергоатом выведет на ремонт еще один энергоблок-тысячник. С учетом этого и увеличения потребления электроэнергии в июле дефицит генерации в энергосистеме может возрасти. Однако такой график ремонтов позволяет осенью максимально сократить продолжительность вынужденных отключений электроэнергии.

Напомним, народный депутат Владимир Арешонков сообщил, что чиновники обеспокоены ситуацией с энергобезопасностью, областные военные администрации получили рекомендации по подготовке к следующему осенне-зимнему периоду. Новый период в энергетике будет достаточно трудным.

Ранее мы писали, что партнеры Украины осознают, что энергетику лучше защищать, чем восстанавливать. Также на Международной конференции по восстановлению Украины в Берлине прозвучало обещание предоставить первые суммы из замороженных российских активов.