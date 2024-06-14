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На следующей неделе ситуация в энергосистеме усложнится — глава НЭК "Укрэнерго" назвал причины

14 июня 2024 23:47
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь
Глава НЭК "Укрэнерго" объяснил, почему на следующей неделе ситуация в энергосистеме будет сложнее, чем сейчас
Владимир Кудрицкий. Фото: rbc.ua
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь

По сравнению с текущей неделей ситуация в украинской энергосистеме на следующей неделе будет ощутимо сложнее. Избежать отключений бытовых потребителей не получится.

Об этом в интервью "Украинской правде" в пятницу, 14 июня, сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

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По словам Кудрицкого, свет приходится отключать, потому что из-за возвращения жары растет энергопотребление. К тому же вывели в ремонт очередной энергоблок АЭС.

Глава правления НЭК "Укрэнерго" сообщил, что пониженная мощность на атомных электростанциях будет, начиная с субботы, 15 июня, а в середине 20-х чисел июня будет дополнительный шаг снижения мощности на АЭС из-за ремонтной компании.

"Эта ремонтная кампания, она по сути является кампанией по перегрузке топлива, во время которого осуществляются ремонты. Поскольку топливо имеет способность производить энергию только определенное время, когда оно выгорает, его надо точно менять, поэтому эти вещи очень трудно как-то "подвинуть" во времени. Можно отсрочить на несколько дней или на неделю такой ремонт, но точно его нельзя полностью устранить, потому что это связано именно с кампанией по перегрузке топлива на АЭС", — пояснил Владимир Кудрицкий.

Ранее сообщалось, что в Украине начнут ремонт еще одного энергоблока-тысячника АЭС. Из-за этого в июле может возрасти дефицит генерации.

Также мы сообщали, что в субботу, 15 июня, в Киеве так же, как и по всей территории Украины, будут действовать почасовые отключения света. Ограничения будут длиться в период с 08:00 до 23:00.

отключения света
электроэнергия
электроснабжение
энергосистема
Укрэнерго

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