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Веерные отключения — в Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы на сегодня

17 июня 2024 12:07
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь
Состояние энергосистемы 17 июня — в Укрэнерго рассказали, как сегодня будут отключать свет
Отключение света в Киеве. Фото иллюстративное: Новини.LIVE.
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь

В понедельник, 17 июня, по всей территории Украины будут действовать графики почасовых отключений света. Ограничения разделены на две группы пользователей.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрэнерго.

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Как говорится в сообщении, сегодня ограничения действуют по всей Украине с 08:00-24:00, в то же время уменьшено время действия отключений двух очередей одновременно: с 19:00-22:00.

А также из-за непогоды на утро есть обесточивание в Сумской и Черниговской областях. Кроме того, в течение суток из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы было импортировано общим объемом 27 219 МВтч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 572 МВт.

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Скриншот официального заявления Укрэнерго

Отключение света в Украине — последние новости

Напомним, советник премьер-министра Украины Юрий Бойко заявил, что в Кабмине работают над уменьшением продолжительности стабилизационных отключений по всей территории Украины, существенно сократив список потребителей с гарантированным электроснабжением.

В то же время, глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий сказал, что по сравнению с текущей неделей ситуация в украинской энергосистеме на этой неделе будет сложнее и избежать отключений не удастся.

В свою очередь гендиректор YASNO Сергей Коваленко спрогнозировал, что зимой ограничения электроэнергии могут усилить из-за дефицита генерации.

Украина
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Укрэнерго

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