Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світло arrow Узимку світло може бути лише по 5–6 годин на добу, — гендиректор YASNO arrow

Узимку світло може бути лише по 5–6 годин на добу, — гендиректор YASNO

16 червня 2024 08:00
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар
Гендиректор YASNO Сергій Коваленко попередив, що взимку світло в Україні можуть давати лише на 5–6 годин щодоби
Жінка сидить навпроти свічки. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар

Узимку обмеження електроенергії можуть посилити. Через дефіцит генерації, який може сягнути 35%, імовірно, що світло в домівках українців буде лише по 5–6 годин на добу.

Про це в інтерв'ю редактору засновнику Forbes Ukraine Володимиру Федоріну в середу, 12 червня, повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

Читайте також:

Прогноз експерта щодо ситуації, яка може скластися в українській енергосистемі взимку

Коваленко зазначив, що потрібно готуватися до 5–6 годин зі світлом на добу, але в серпні прогноз треба буде оновити, бо вже стане зрозуміло, скільки генерації є всередині енергосистеми.

За словами гендиректора YASNO,  прогноз на зиму залежить від кількох факторів: по-перше, від того, чи вдасться збільшити фізичну можливість імпорту електромережі.

"По-друге, усі атомні блоки ремонтуються зараз, щоби потім максимально все працювало взимку. По-третє, ми відремонтуємо частково те, що можна відремонтувати протягом цього часу з урахуванням пошкоджень, але є погана новина: зимовий пік у нас досить великий. Він більший, ніж літній", — зазначив керівник енергокомпанії.

Також експерт додав, що споживання електрики залежить від температури повітря.

"Якщо зима буде +10 °С, то це буде для нас щастя. Якщо зима буде -15 °С — це буде погано. Чим нижче температура, тим більше споживання опалення", — підсумував Коваленко.

Нагадаємо, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що ймовірність уникнення блекауту взимку становить 90%. Покрити дефіцит в енергосистемі частково допоможе збільшення дозволених обсягів імпорту електрики з Європи.

Також ми повідомляли про те, що НЕК "Укренерго" не планує відключати електроенергію споживачам у неділю, 16 червня, бо у вихідний день споживання знижується.

відключення світла
світло
електроенергія
блекаут

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку