Гендиректор YASNO Сергій Коваленко попередив, що взимку світло в Україні можуть давати лише на 5–6 годин щодоби

Жінка сидить навпроти свічки. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Узимку обмеження електроенергії можуть посилити. Через дефіцит генерації, який може сягнути 35%, імовірно, що світло в домівках українців буде лише по 5–6 годин на добу.

Про це в інтерв'ю редактору засновнику Forbes Ukraine Володимиру Федоріну в середу, 12 червня, повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко.

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Коваленко зазначив, що потрібно готуватися до 5–6 годин зі світлом на добу, але в серпні прогноз треба буде оновити, бо вже стане зрозуміло, скільки генерації є всередині енергосистеми.

За словами гендиректора YASNO, прогноз на зиму залежить від кількох факторів: по-перше, від того, чи вдасться збільшити фізичну можливість імпорту електромережі.

"По-друге, усі атомні блоки ремонтуються зараз, щоби потім максимально все працювало взимку. По-третє, ми відремонтуємо частково те, що можна відремонтувати протягом цього часу з урахуванням пошкоджень, але є погана новина: зимовий пік у нас досить великий. Він більший, ніж літній", — зазначив керівник енергокомпанії.

Також експерт додав, що споживання електрики залежить від температури повітря.

"Якщо зима буде +10 °С, то це буде для нас щастя. Якщо зима буде -15 °С — це буде погано. Чим нижче температура, тим більше споживання опалення", — підсумував Коваленко.

Нагадаємо, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що ймовірність уникнення блекауту взимку становить 90%. Покрити дефіцит в енергосистемі частково допоможе збільшення дозволених обсягів імпорту електрики з Європи.

Також ми повідомляли про те, що НЕК "Укренерго" не планує відключати електроенергію споживачам у неділю, 16 червня, бо у вихідний день споживання знижується.