Блекауту наступної зими вдасться уникнути з ймовірністю 90% — експерт

Енергетик ремонтує обладнання. Фото: НЕК "Укренерго"

Шанси утримати цілісність енергосистеми наступною зимою в України високі. Уникнути блекауту вдасться з ймовірністю 90%.

Про це повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко під час пресконференції в Українському кризовому медіацентрі в суботу, 15 червня.

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Ймовірність уникнути блекаута наступної зими становить 90%

"Шанси, що енергосистема збереже свою цілісність, навіть якщо удари з боку росіян продовжаться, цієї зими дуже високі. Ймовірність того, що не буде блекауту, набагато вища за 90%, з моєї точки зору", — зазначив Омельченко.

За думкою експерта, покрити дефіцит в енергосистемі частково може допомогти збільшення дозволених обсягів імпорту електрики з Європи. Також Омельченко зробив акцент на необхідності приділити увагу відновленню тих генеруючих потужностей, які підлягають відновленню.

"Є таке обладнання, яке можна відремонтувати. На мій погляд, з 9 ГВт, які пошкоджені і зруйновані, в цілому, я думаю, можна відремонтувати до осінньо-зимового періоду 1,2 ГВт. Це теж достатньо потужно", — сказав Омельченко.

Нагадаємо, як заявляв голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, після ворожих обстрілів в Україні абсолютно безпрецедентні масштаби руйнувань енергосистеми та швидко усунути всі пошкодження неможливо.

Тим часом директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що відключення електрики наступної зими не перевищуватиме 10 годин.

З 1 червня уряд підвищив тариф на електроенергію для населення. Це збільшить витрати на обслуговування багатоквартирних будинків, що призведе до значного зростання комунальних платежів для населення.