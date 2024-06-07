Голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, скільки часу знадобиться на ліквідацію наслідків ворожих ударів по енергооб'єктах

Чоловік запалює свічки. Фото: Новини.LIVE

Після ворожих обстрілів в Україні абсолютно безпрецедентні масштаби руйнувань енергосистеми. Швидко усунути всі пошкодження неможливо.

Про це в четвер, 6 червня, в ефірі ток-шоу "Українська правда" заявив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Читайте також:

Стан української енергосистеми післ обстрілів

За словами голови енергетичної компанії, найбільш критична ситуація склалася на теплових електростанціях та ГЕС. Це не означає, що всі енергоблоки, які зараз не працюють, остаточно знищено, однак потужність на теплових електростанціях наразі настільки низька, що це можна вважати історичним рекордом.

Також глобальний масштаб пошкоджень на гідроелектростанціях. Немає практично жодної електростанції без ушкоджень.

"Ті дефіцити, які ми зараз маємо в енергосистемі, навіть не перекриваються досить потужним імпортом, який заходить з Європи в Україну, це якраз наслідок цих руйнувань, на превеликий жаль. І погана новина у тому, що швидко відновити ці пошкоджені електростанції технічно неможливо. На це потрібен час: тижні, частіше місяці, подекуди роки", — зазначив Володимир Кудрицький.

Нагадаємо, у п'ятницю, 7 червня, в Україні протягом усієї доби діятимуть ліміти на споживання електроенергії. У разі перевищення лімітів споживання можливі аварійні відключення.

Також ми повідомляли про те, що ввечері, у четвер, 6 червня, через перевищення лімітів споживання у 12 областях України діяли екстрені відключення світла.