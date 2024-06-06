В Укренерго відповіли, чи вимикатимуть завтра світло українцям

В Укренерго попередили про дефіцит в енергосистемі — яка завтра буде ситуація зі світлом
Графіки відключення світла у п'ятницю, 7 червня, будуть діяти цілий день по всій Україні. Прогнозується дефіцит в енергосистемі.
Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram у четвер, 6 червня.
Відключення світла в Україні 7 червня
Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області України з 00:00 до 24:00.
"При перевищенні лімітів споживання будуть застосовуватись графіки аварійних відключень", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, протягом вихідних, 8-9 червня, по Україні можуть зменшити ліміти на відключення електроенергії. Проте існують два основні чинники, за яких це можливо.
Також в Україні впродовж декількох тижнів тривають відключення світла через російські ракетні удари по об'єктах генерації. Найважча ситуація в українській енергосистемі, як не так давно заявили в Укренерго, очікується в середині літа цього року.
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