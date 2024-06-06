В Укренерго відповіли, чи вимикатимуть завтра світло українцям

Блекаут у Києві. Фото: Новини.LIVE

Графіки відключення світла у п'ятницю, 7 червня, будуть діяти цілий день по всій Україні. Прогнозується дефіцит в енергосистемі.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram у четвер, 6 червня.

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Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області України з 00:00 до 24:00.

"При перевищенні лімітів споживання будуть застосовуватись графіки аварійних відключень", — йдеться у повідомленні.

Допис Укренерго. Фото: t.me/Ukrenergo

Нагадаємо, протягом вихідних, 8-9 червня, по Україні можуть зменшити ліміти на відключення електроенергії. Проте існують два основні чинники, за яких це можливо.

Також в Україні впродовж декількох тижнів тривають відключення світла через російські ракетні удари по об'єктах генерації. Найважча ситуація в українській енергосистемі, як не так давно заявили в Укренерго, очікується в середині літа цього року.