Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світло arrow В Укренерго попередили про дефіцит в енергосистемі — яка завтра буде ситуація зі світлом arrow

В Укренерго попередили про дефіцит в енергосистемі — яка завтра буде ситуація зі світлом

6 червня 2024 19:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Укренерго відповіли, чи вимикатимуть завтра світло українцям
Блекаут у Києві. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Графіки відключення світла у п'ятницю, 7 червня, будуть діяти цілий день по всій Україні. Прогнозується дефіцит в енергосистемі.

Про це повідомила пресслужба Укренерго у Telegram у четвер, 6 червня.

Читайте також:

Відключення світла в Україні 7 червня

Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області України з 00:00 до 24:00.

"При перевищенні лімітів споживання будуть застосовуватись графіки аварійних відключень", — йдеться у повідомленні.

null
Допис Укренерго. Фото: t.me/Ukrenergo

Нагадаємо, протягом вихідних, 8-9 червня, по Україні можуть зменшити ліміти на відключення електроенергії. Проте існують два основні чинники, за яких це можливо.

Також в Україні впродовж декількох тижнів тривають відключення світла через російські ракетні удари по об'єктах генерації. Найважча ситуація в українській енергосистемі, як не так давно заявили в Укренерго, очікується в середині літа цього року.

Україна
відключення світла
сфера енергетики
електроенергія
українці
електропостачання
Укренерго

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня