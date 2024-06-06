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Нерівномірні жорсткі обмеження світла в Україні — що чекає далі

6 червня 2024 12:23
07535831-35e4-4715-7206-8549ef619500 - Генадій Єрмаков
Відключення світла в Україні — енергетики дали чіткі пояснення та прогнози на літо
Працівник сфери енергетики. Фото: Unsplash
07535831-35e4-4715-7206-8549ef619500 - Генадій Єрмаков

Українські енергетики повідомляють, що тривалі відключення електричної енергії, з якими зіткнулись жителі Києва та деяких інших міст, спровоковані перевищенням лімітів енергоспоживання. Оскільки втрати сягають 9 ГВт генерації та можливі нові руйнації, літо 2024 року виявиться складним.

Про це заявляють в НЕК "Укренерго", ДТЕК і Міністерстві енергетики, пише "РБК-України".  

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Ліміти та різні обсяги споживання в регіонах

В НЕК "Укренерго" пояснили, що щодня доводять до обленерго в регіонах країни про ліміти споживання на основі аналізу прогнозу споживання та наявної потужності в енергосистемі. Після цього розподіляють дефіцит по кожному регіону, повідомляючи про відсоток потрібного скорочення.

На основі цього обленерго від отриманих лімітів віднімають в своїх регіонах обсяги споживання критичної інфраструктури, яку заборонено відключати (у список входять водоканали, лікарні, різні військові об'єкти). У підсумку — залишок доступного обсягу потужності розподіляють для простих споживачів, об'єктів промисловості та бізнесу, склавши графіки відключень.

Через це в регіонах можуть бути різні обсяги споживання, адже в деяких з них кількість критичної інфраструктури може бути більша. Ще на дотримання лімітів впливає наявність у домогосподарств альтернатив — сонячних електростанцій (СЕС).

Оскільки перевищувати ліміти не можна, то як вимушений крок застосовують аварійні відключення. Зокрема, днями до таких заходів вдавалися у 12 областях та столиці України. За таких умов погодинні графіки не діють.

У Києві ситуація складніша, адже саме там зосереджена велика кількість критичної інфраструктури, яку заборонено відключати, повідомили в ДТЕК. Над вирішенням цього питання працюють, щоб зрівняти відключення.

Що чекає далі споживачів

В "Укренерго" попереджають, що графіки погодинних відключень через дефіцити в енергосистемі від російських атак триватимуть, допоки не буде достатньої потужності в енергосистемі для компенсації нестачі. Зараз прагнуть повернути в роботу якомога більше пошкоджених потужностей до наступної зими. Проте є ризики подальших масованих російських атак.

"Варто також пам'ятати, що літо — традиційний період ремонтів та підготовки до зими атомних блоків, які відключають по черзі для проведення необхідних робіт. Крім того, влітку знижено роботу гідроелектростанцій, оскільки водопілля вже завершилося", — повідомили в Укренерго.

У Міненерго теж кажуть, що літо буде складним періодом, тому необхідно зібрати максимум сил, можливостей, фінансових ресурсів для відновлення генерації до зими.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше в Yasno повідомляли, що в Україні влітку 2024 року через завдану Росією шкоду енергетичному сектору очікується складна ситуація. Споживачам слід бути готовими до нових відключень світла.

За даними Укренерго, довготривалі блекаути в Україні ще попереду. Найважча ситуація в енергосистемі очікується в середині літа.

відключення світла
сфера енергетики
електроенергія
ДТЕК
Укренерго
Міненерго

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