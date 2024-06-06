Отключение света в Украине – энергетики дали четкие объяснения и прогнозы на лето

Работник сферы энергетики. Фото: Unsplash

Украинские энергетики сообщают, что длительные отключения электрической энергии, с которыми столкнулись жители Киева и других городов, спровоцированы превышением лимитов энергопотребления. Поскольку потери составляют 9 ГВт генерации и возможны новые разрушения, лето 2024 года ожидается сложным.

Об этом заявляют в НЭК "Укрэнерго", ДТЭК и Министерстве энергетики, пишет "РБК-Украина.

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Лимиты и разные объемы потребления в регионах

В НЭК "Укрэнерго" объяснили, что ежедневно доводят до облэнерго в регионах страны о лимитах потребления на основе анализа прогноза потребления и имеющейся мощности в энергосистеме. После этого распределяют дефицит по каждому региону, сообщая о проценте требуемого сокращения.

На основе этого облэнерго из полученных лимитов отнимают в своих регионах объемы потребления критической инфраструктуры, которую запрещено отключать (в список входят водоканалы, больницы, различные военные объекты). В итоге остаток доступного объема мощности распределяют для простых потребителей, объектов промышленности и бизнеса, составив графики отключений.

Поэтому в регионах могут быть разные объемы потребления, ведь в некоторых из них количество критической инфраструктуры может быть больше. Еще на соблюдение лимитов влияет наличие у домохозяйств альтернатив — солнечных электростанций (СЭС).

Поскольку превышать лимиты нельзя, то в качестве вынужденного шага применяют аварийные отключения. В частности, на днях к таким мероприятиям прибегали в 12 областях и столице Украины. В таких условиях почасовые графики не действуют.

В Киеве ситуация более сложная, ведь именно там сосредоточено большое количество критической инфраструктуры, которую запрещено отключать, сообщили в ДТЭК. Над этим вопросом работают, чтобы уравнять отключения.

Что ждет дальше потребителей

В "Укрэнерго" предупреждают, что графики почасовых отключений из-за дефицитов в энергосистеме от российских атак будут продолжаться до тех пор, пока не будет достаточной мощности в энергосистеме для компенсации недостатка.

Сейчас стремятся вернуть в работу как можно больше поврежденных мощностей к следующей зиме. Однако есть риски дальнейших массированных российских атак.

"Стоит также помнить, что лето — традиционный период ремонтов и подготовки к зиме атомных блоков, которые отключают поочередно для проведения необходимых работ. Кроме того, летом снижена работа гидроэлектростанций, поскольку половодье уже завершилось", — сообщили в Укрэнерго.

В Минэнерго тоже говорят, что лето будет сложным периодом, поэтому необходимо собрать максимум сил, возможностей, финансовых ресурсов для возобновления генерации к зиме.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее в Yasno сообщали, что в Украине летом 2024 года из-за причиненного Россией ущерба энергетическому сектору ожидается сложная ситуация. Потребителям следует быть готовыми к новым отключениям света.

По данным Укрэнерго, долговременные блэкауты в Украине еще впереди. Самая тяжелая ситуация в энергосистеме ожидается в середине лета.