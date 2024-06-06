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В Укрэнерго предупредили о дефиците в энергосистеме — какая завтра будет ситуация со светом

6 июня 2024 19:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Укрэнерго ответили, будут ли выключать завтра свет украинцам
Блэкаут в Киеве. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Графики отключения света в пятницу, 7 июня, будут действовать целый день по всей Украине. Прогнозируется недостаток в энергосистеме.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго в Telegram в четверг, 6 июня.

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Отключение света в Украине 7 июня

Лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области Украины с 00:00 до 24:00.

"При превышении лимитов потребления будут применяться графики аварийных отключений", — говорится в сообщении.

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Пост Укрэнерго. Фото: t.me/Ukrenergo

Напомним, в течение выходных, 8-9 июня, по Украине могут снизить лимиты на отключение электроэнергии. Однако существуют два основных фактора, при которых это возможно.

Также в Украине на протяжении нескольких недель продолжаются отключения света из-за российских ракетных ударов по объектам генерации. Самая тяжелая ситуация в украинской энергосистеме, как недавно заявили в Укрэнерго, ожидается в середине лета этого года.

Украина
отключения света
сфера энергетики
электроэнергия
украинцы
электроснабжение
Укрэнерго

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