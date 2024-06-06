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Укренерго застосувало аварійні відключення світла у 12 областях — перелік

6 червня 2024 21:22
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Укренерго застосувало аварійні відключення світла у 12 областях — перелік
Лінія електропередач. Фото: Shutterstock
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У четвер, 6 травня, через перевищення лімітів споживання Укренерго застосувало аварійні відключення. Перерви в енергопостачанні стосуються 12 областей.

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

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Де застосують аварійні відключення світла 

Починаючи з 20:30 Укренерго застосовує аварійні відключення для побутових та промислових споживачів в таких областях: Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Львівська, Миколаївська, м.Київ та Київська область, Кіровоградська, Одеська, Рівненська, Харківська.

У енергетичній компанії зазначили, що можливі перерви в енергопостачанні обʼєктів критичної інфраструктури.

"Аварійні відключення будуть скасовані після входження областей у визначені для них ліміти споживання, надалі будуть діяти графіки погодинних відключень", — йдеться у повідомленні.

Додамо, що в Україні спостерігається складна ситуація з електроенергією через російські обстріли. За словами голови підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергія Нагорняка, взимку можливі відключення світла по 10 годин.

Також українців попередили про необхідність плану "Б" у разі важкої ситуації з електроенергією взимку. Ситуація з електроенергією в холодну пору року може змінюватися. Багато залежить від того, як далеко на територію нашої держави може зайти імпорт з Європи.

відключення світла
електроенергія
освіта
енергетика
Укренерго

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