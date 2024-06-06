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Українців попередили про необхідність плану "Б" у разі важкої ситуації з електроенергією взимку

6 червня 2024 18:07
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Відключення світла узимку в Україні
Відключення світла. Фото: Новини.LIVE
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Голова Київського офісу Секретаріату Енергетичного співтовариства Олексій Оржель, який раніше обіймав посаду міністра енергетики та захисту довкілля України, вважає, що ситуація з електроенергією взимку може змінюватися. Багато залежить від того, як далеко на територію нашої держави може зайти імпорт з Європи.

Про це він сказав у ефірі телеканалу Еспресо.

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"Ситуація взимку може бути різною. У великих містах, де є централізовані системи, і, якщо вони будуть обмежені або відключені від електропостачання, це означає відсутність водопостачання, теплопостачання та евакуацію. Така ситуація потенційно може статися, але енергетики будуть робити все можливе", — пояснив Оржель.

Він додав, що якщо росіяни будуть обстрілювати об'єкти передачі електричної енергії та транспортування — це означає, що система може працювати в декількох острівних режимах. На думку Оржеля, тоді може статися так, що імпорт, який прямує з Європи, не зможе дійти до лівобережної України.

"Тобто там буде набагато більший дефіцит, ніж ближче до кордонів з Європою", — пояснив він.

Ексміністр енергетики та захисту довкілля України також наголосив, що кожен українець має мати план "Б".

"Варіантів і негативних сценаріїв безліч. На сьогодні критичним є захист енергетики. Кожен українець має мати план "Б" на випадок такої ситуації. Якщо є можливість пожити в приватному будинку з дровами, печами, котлом і генератором, то важливо, щоб це було", — додав Оржель.

Нагадаємо, в Україні впродовж декількох тижнів тривають відключення світла через російські ракетні удари по об'єктах генерації. Найважча ситуація в українській енергосистемі, як не так давно заявили в Укренерго, очікується в середині літа цього року.

Також ми писали про те, як на фоні загрози повного відключення світла залишитись з інтернет-зв'язком, а також і про те, як платити менше за світло при його  здорожчанні. 

Україна
відключення світла
світло
енергетика
Укренерго

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