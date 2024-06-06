Отключение света зимой в Украине.

Отключение света. Фото: Новини.LIVE

Глава Киевского офиса Секретариата Энергетического сообщества Алексей Оржель, ранее занимавший должность министра энергетики и защиты окружающей среды Украины, считает, что ситуация с электроэнергией зимой может меняться. Многое зависит от того, как далеко на территорию нашего государства может зайти импорт из Европы.

Об этом он сказал в эфире телеканала Еспресо.

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Украинцы должны иметь план "Б"

"Ситуация зимой может быть разной. В больших городах, где есть централизованные системы, и, если они будут ограничены или отключены от электроснабжения, это означает отсутствие водоснабжения, теплоснабжения и эвакуацию. Такая ситуация потенциально может произойти, но энергетики будут делать все возможное", — объяснил Оржель.

Он добавил, что если россияне будут обстреливать объекты передачи электрической энергии и транспортировки, значит система может работать в нескольких островных режимах. По мнению Оржеля, тогда может произойти так, что идущий из Европы импорт не сможет дойти до левобережной Украины.

"То есть там будет гораздо больший дефицит, чем ближе к границам с Европой", — пояснил он.

Эксминистр энергетики и защиты окружающей среды Украины также подчеркнул, что у каждого украинца должен быть план "Б".

"Вариантов и негативных сценариев множество. На сегодняшний день критическая защита энергетики. Каждый украинец должен иметь план "Б" на случай такой ситуации. Если есть возможность пожить в частном доме с дровами, печами, котлом и генератором, то важно, чтобы это было", — добавил Оржель.

Напомним, в Украине в течение нескольких недель продолжаются отключения света из-за российских ракетных ударов по объектам генерации. Самая тяжелая ситуация в украинской энергосистеме, как недавно заявили в Укрэнерго, ожидается в середине лета этого года.

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