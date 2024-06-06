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Укрэнерго применило аварийные отключения света в 12 областях — список

6 июня 2024 21:22
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Укрэнерго применило аварийные отключения света в 12 областях — список
Линия электропередач. Фото: Shutterstock
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В четверг, 6 мая, из-за превышения лимитов потребления Укрэнерго применило аварийные отключения. Перерывы в энергоснабжении касаются 12 областей.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

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Начиная с 20:30, Укрэнерго применяет аварийные отключения для бытовых и промышленных потребителей в таких областях: Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Львовская, Николаевская, г.Киев и Киевская область, Кировоградская, Одесская, Ровенская, Харьковская.

В энергетической компании отметили, что возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры.

"Аварийные отключения будут отменены после вхождения областей в отведенные для них лимиты потребления, в дальнейшем будут действовать графики почасовых отключений", — говорится в сообщении.

Добавим, что в Украине наблюдается сложная ситуация с электроэнергией из-за российских обстрелов. По словам главы подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергея Нагорняка, зимой возможны отключения света по 10 часов.

Также украинцев предупредили о необходимости плана Б в случае тяжелой ситуации с электроэнергией зимой. Ситуация с электроэнергией в холодное время года может меняться. Многое зависит от того, как далеко на территорию нашего государства может зайти импорт из Европы.

отключения света
электроэнергия
образование
энергетика
Укрэнерго

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