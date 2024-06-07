Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, сколько времени понадобится на ликвидацию последствий вражеских ударов по энергообъектам

Мужчина зажигает свечи. Фото: Новини.LIVE

После вражеских обстрелов в Украине абсолютно беспрецедентные масштабы разрушений энергосистемы. Быстро устранить все повреждения невозможно.

Об этом в четверг, 6 июня, в эфире ток-шоу "Украинская правда" заявил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

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По словам главы энергетической компании, наиболее критическая ситуация сложилась на тепловых электростанциях и ГЭС. Это не означает, что все энергоблоки, которые сейчас не работают, окончательно уничтожены, однако мощность на тепловых электростанциях настолько низкая, что это можно считать историческим рекордом.

Также глобальный масштаб повреждений на гидроэлектростанциях. Нет практически ни одной электростанции без повреждений.

"Те дефициты, которые мы сейчас имеем в энергосистеме, даже не перекрываются достаточно мощным импортом, который заходит из Европы в Украину. Это как раз следствие этих разрушений, к сожалению. И плохая новость в том, что быстро восстановить эти поврежденные электростанции технически невозможно. На это нужно время: недели, чаще месяцы, иногда годы", — отметил Владимир Кудрицкий.

Напомним, в пятницу, 7 июня, в Украине в течение всех суток будут действовать лимиты на потребление электроэнергии. В случае превышения лимитов потребления возможны аварийные отключения.

Также мы сообщали о том, что вечером, в четверг, 6 июня, из-за превышения лимитов потребления в 12 областях Украины действовали экстренные отключения света.