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Эксперт спрогнозировал вероятность блэкаута следующей зимой

15 июня 2024 21:39
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Блэкауту следующей зимой удастся избежать с вероятностью 90% - эксперт
Энергетик ремонтирует оборудование. Фото: НЭК "Укрэнерго"
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Шансы удержать целостность энергосистемы следующей зимой у Украины высоки. Избежать блэкаута удастся с вероятностью 90%.

Об этом сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко во время пресс-конференции в Украинском кризисном медиацентре в субботу, 15 июня.

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Вероятность избежать блекаута следующей зимой составляет 90%

"Шансы, что энергосистема сохранит свою целостность, даже если удары со стороны россиян продолжатся, этой зимой очень высокие. Вероятность того, что не будет блэкаута, намного выше 90%, с моей точки зрения", — отметил Омельченко.

По мнению эксперта, покрыть дефицит в энергосистеме частично может помочь увеличение разрешенных объемов импорта электричества из Европы. Также Омельченко сделал акцент на необходимости уделить внимание обновлению тех генерирующих мощностей, которые подлежат восстановлению.

"Есть такое оборудование, которое можно отремонтировать. На мой взгляд, из 9 ГВт, которые повреждены и разрушены, в целом, я думаю, можно отремонтировать к осенне-зимнему периоду 1,2 ГВт. Это тоже достаточно мощно", — сказал Омельченко.

Напомним, как заявлял глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, после вражеских обстрелов в Украине абсолютно беспрецедентные масштабы разрушений энергосистемы и быстро устранить все повреждения невозможно.

Между тем директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что отключение электричества следующей зимой не будет превышать 10 часов.

С 1 июня правительство повысило тариф на электроэнергию для населения. Это увеличит расходы по обслуживанию многоквартирных домов, что приведет к значительному росту коммунальных платежей для населения.

сфера энергетики
блэкаут
Укрэнерго
Минэнерго
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свет
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электроснабжение

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