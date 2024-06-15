Відключення світла 16 червня

Енергетик. Фото ілюстративне: Unsplash

В Укренерго запевнили, що у неділю, 16 червня, в усіх областях України відключень електроенергії не прогнозується. Це станеться завдяки зниженню споживання у вихідний день.

Про це повідомляє Укренерго.

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Відключень 16 червня не буде

"Завтра, 16 червня, по всій території України застосування заходів обмеження не прогнозується", — йдеться в повідомленні.

У компанії розповіли, що причиною такого рішення є зниження споживання у вихідний день.

Водночас у разі зміни ситуації в енергосистемі про застосування графіків відключень Укренерго повідомить додатково.

Відключення у неділю, 16 червня. Фото: скриншот

Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю Новини.LIVE заявив, що уряд повинен запровадити не тариф на електроенергію, а збалансувати ринкову ціну між приватними споживачами і бізнесовими.

Також ми писали, що в Чернігівській області фіксується важка ситуація в енергосистемі через російський обстріл об'єкта лінії обленерго.