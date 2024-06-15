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В Укренерго повідомили, чи варто очікувати відключень у неділю

15 червня 2024 18:33
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Відключення світла 16 червня
Енергетик. Фото ілюстративне: Unsplash
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

В Укренерго запевнили, що у неділю, 16 червня, в усіх областях України відключень електроенергії не прогнозується. Це станеться завдяки зниженню споживання у вихідний день.

Про це повідомляє Укренерго.

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Відключень 16 червня не буде

"Завтра, 16 червня, по всій території України застосування заходів обмеження не прогнозується", — йдеться в повідомленні.

У компанії розповіли, що причиною такого рішення є зниження споживання у вихідний день.

Водночас у разі зміни ситуації в енергосистемі про застосування графіків відключень Укренерго повідомить додатково. 

світло
Відключення у неділю, 16 червня. Фото: скриншот

Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю Новини.LIVE заявив, що уряд повинен запровадити не тариф на електроенергію, а збалансувати ринкову ціну між приватними споживачами і бізнесовими.

Також ми писали, що в Чернігівській області фіксується важка ситуація в енергосистемі через російський обстріл об'єкта лінії обленерго.

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