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Внаслідок ворожих атак є додаткові знеструмлення — в Міненерго розповіли деталі

15 червня 2024 12:42
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Яка ситуація в енергосистемі України станом на 15 червня
Аварійна бригада енергетиків. Фото: ДТЕК
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

У суботу, 15 червня, по всій території України діятимуть графіки погодинних відключень. Вони заплановані з 08:00 до 23:00. Також відомо про важку ситуацію в Чернігівській області, де ворог обстріляв повітряну лінію обленерго.

Про це повідомило Міністерство енергетики у суботу, 15 червня.

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Ситуація в енергосистемі

Ворог продовжує атакувати енергетичні об'єкти України. Нещодавно росіяни завдали удару по одній з високовольтних підстанцій у східному регіоні.

"В результаті цього у регіоні було знеструмлено побутових споживачів, а також сталися перебої в русі поїздів.Споживачів частково заживлено, тривають відновлювальні роботи", — йдеться в повідомленні. 

У Чернігівській області окупанти обстріляли повітряну лінію обленерго. У 12 населених пунктах в один момент було знеструмлено 1 765 абонентів.

Внаслідок ворожих атак є додаткові знеструмлення — в Міненерго розповіли деталі - фото 1
Допис Міненерго. Фото: скриншот

Повітряна лінія обленерго відключалася і у Кіровоградській області, але це пов'язано з технічними причинами. Причина наразі з'ясовується, елетроенергія повернулася до всіх знеструмлених побутових споживачів регіону.

Графіки відключень 15 червня

У суботу, 15 червня, на території країни діятимуть графіки погодинних відключень, вони заплановані з 08:00 до 23:00. Проте відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури і підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.

Імпорт електроенергії

Вранці 15 червня Україна на запит Польщі отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни.

"На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії 35 606 МВт*год. Експорту не передбачається", — повідомляють в Міненерго.

Раніше ми писали, що порівняно з поточним тижнем ситуація в українській енергосистемі наступного тижня буде відчутно складнішою. Уникнути відключень побутових споживачів не вдасться.

Також ми повідомляли, що в Україні розпочнуть ремонт ще одного енергоблока-тисячника АЕС. Через це в липні може зрости дефіцит генерації.

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