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В результате вражеских атак есть дополнительные обесточивания — в Минэнерго рассказали детали

15 июня 2024 12:42
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Какая ситуация в энергосистеме Украины по состоянию на 15 июня
Аварийная бригада энергетиков. Фото: ДТЭК
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

В субботу, 15 июня, на всей территории Украины будут действовать графики почасовых отключений. Они запланированы с 08:00 до 23:00. Также известно о тяжелой ситуации в Черниговской области, где враг обстрелял воздушную линию облэнерго.

Об этом сообщило Министерство энергетики в субботу, 15 июня.

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Ситуация в энергосистеме

Враг продолжает атаковать энергетические объекты Украины. Недавно россияне нанесли удар по одной из высоковольтных подстанций в восточном регионе.

"В результате этого в регионе были обесточены бытовые потребители, а также произошли перебои в движении поездов. Потребители частично заживлены, продолжаются восстановительные работы", — говорится в сообщении.

В Черниговской области оккупанты обстреляли воздушную линию облэнерго. В 12 населенных пунктах в один момент было обесточено 1 765 абонентов.

В результате вражеских атак есть дополнительные обесточения — в Минэнерго рассказали детали - фото 1
Публикация Минэнерго. Фото: скриншот

Воздушная линия облэнерго отключалась и в Кировоградской области, но это связано с техническими причинами. Причина выясняется, электроэнергия вернулась ко всем обесточенным бытовым потребителям региона.

Графики отключений 15 июня

В субботу, 15 июня, на территории страны будут действовать графики почасовых отключений, они запланированы с 08:00 до 23:00. Однако отключения не предусмотрены для предприятий критической инфраструктуры и предприятий, импортирующих 80% электроэнергии для своих нужд в соответствии с правительственным постановлением.

Импорт электроэнергии

Утром 15 июня Украина по запросу Польши получала излишки электроэнергии из энергосистемы этой страны.

"На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии — 35 606 МВт*ч. Экспорт не предполагается", — сообщают в Минэнерго.

Ранее мы писали, что по сравнению с текущей неделей ситуация в украинской энергосистеме на следующей неделе будет ощутимо сложнее. Избежать отключений бытовых потребителей не получится.

Также мы сообщали, что в Украине начнут ремонт еще одного энергоблока тысячника АЭС. Поэтому в июле может вырасти дефицит генерации.

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