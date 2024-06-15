Відключення світла в Україні — обмеження торкнуться побутових споживачів біля критичної інфраструктури

Аварійна бригада. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні почнуть вимикати електроенергію побутовим споживачам, які підключені до об'єктів критичної інфраструктури. Для цього їх приєднають до інших ліній.

Про це заявив голова Держенергонагляду Руслан Слободян в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Відключення світла в Україні

Як пояснив Слободян, Державна інспекція енергетичного нагляду спільно з операторами системи розподілу та військово-цивільними адміністраціями проводять інвентаризацію підключень до електромереж об’єктів критичної інфраструктури.

За його словами, у містах з великою кількістю таких об'єктів найбільше відключень світла припадає саме на побутових споживачів. Тому планується розвантажити лінії, які живлять важливі об’єкти. Водночас споживачів, які можуть бути задіяні у графіках, приєднають до інших ліній.

"Від ліній, які живлять критичну інфраструктуру, мають бути від’єднані всі інші споживачі. Це сприятиме забезпеченню принципу справедливого і рівномірного розподілу електроенергії в межах лімітів між споживачами, які не входять до переліку критично важливих об’єктів", — наголосив Слободян.

Він додав, що внаслідок російських атак енергосистема України втратила понад 9 ГВт високоманеврової генерації, які навряд чи вдасться повністю відновити до зими.

Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю Новини.LIVE заявив, що уряд повинен запровадити не тариф на електроенергію, а збалансувати ринкову ціну між приватними споживачами і бізнесовими.

Також ми писали, що в Чернігівській області фіксується важка ситуація в енергосистемі через російський обстріл об'єкта лінії обленерго.