Отключение света в Украине — ограничения коснутся бытовых потребителей возле критической инфраструктуры

Аварийная бригада. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине начнут выключать электроэнергию бытовым потребителям, которые подключены к объектам критической инфраструктуры. Для этого их присоединят к другим линиям.

Об этом заявил глава Госэнергонадзора Руслан Слободян в эфире телемарафона.

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Отключение света в Украине

Как объяснил Слободян, Государственная инспекция энергетического надзора совместно с операторами системы распределения и военно-гражданскими администрациями проводят инвентаризацию подключений к электросетям объектов критической инфраструктуры.

По его словам, в городах с большим количеством таких объектов больше отключений света приходится именно на бытовых потребителей. Поэтому планируется разгрузить линии, питающие важные объекты. В то же время потребителей, которые могут быть задействованы в графиках, присоединят к другим линиям.

"От линий, которые питают критическую инфраструктуру, должны быть отсоединены все остальные потребители. Это будет способствовать обеспечению принципа справедливого и равномерного распределения электроэнергии в пределах лимитов между потребителями, которые не входят в перечень критически важных объектов", — подчеркнул Слободян.

Он добавил, что в результате российских атак энергосистема Украины потеряла более 9 ГВт высокоманевренной генерации, которые вряд ли удастся полностью восстановить до зимы.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в интервью Новини.LIVE заявил, что правительство должно ввести не тариф на электроэнергию, а сбалансировать рыночную цену между частными потребителями и бизнесменами.

Также мы писали, что в Черниговской области фиксируется тяжелая ситуация в энергосистеме из-за российских обстрелов объекта линии облэнерго.