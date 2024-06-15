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Експерт прокоментував нові тарифи на світло

15 червня 2024 04:16
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Тарифи на світло в Україні: коментар експерта
Енергетики ДТЕК. Фото: ДТЕК
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Український уряд повинен запровадити не тариф на електроенергію, а збалансувати ринкову ціну між приватними споживачами і бізнесовими. Тільки тоді буде прозорість і повністю закрите вікно для будь-якої корупції.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики.

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"Поки існують штучні тарифи, які нижчі, ніж ринкові ціни, хоча б в певні години — буде виникати і корупція, і маніпуляції, і всі пов’язані з цим проблеми. Уряду слід вже прийняти вольове рішення і піти на нормальну реформу щодо зміни цін на ринкові, на введення прямих і адресних субсидій для всіх, хто цього потребує", — уточнив експерт. 

На його думку, Україні дуже важливо перейти на реальні ринкові ціни. Допоки цього не буде зроблено, в енергосистемі виникатимуть борги, що не пов'язані з населенням. Борги тягнуть за собою проблеми з фінансами в енергоринку, а це, своєю чергою, — затримку відбудови. 

"Така об'єктивна реальність. І поки що я бачу велику боязнь таких кроків і величезний внутрішній спротив, який пов'язаний, насправді із політично-популістичними страхами, а що ж з нами буде, і з впливом тих людей, які заробляють сотні мільйонів гривень", — підсумував Харченко.

Нагадаємо, в українському уряді назвали реальну вартість електричної енергії в країні. Чергове підвищення на 60% є найнижчою собівартістю найдешевшої електроенергії.

Про це заявив голова Кабінету Міністрів Денис Шмигаль під час національного телемарафону "Єдині новини".
 

світло
електроенергія
війна в Україні
енергетика
Укренерго

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