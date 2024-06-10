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В уряді назвали реальну ціну електроенергії в Україні

10 червня 2024 14:48
07535831-35e4-4715-7206-8549ef619500 - Генадій Єрмаков
Тарифи на електрику — у Кабміні пояснили, чому встановили ціну у 4,32 грн
Прем'єр Денис Шмигаль. Фото: kmu.gov.ua
07535831-35e4-4715-7206-8549ef619500 - Генадій Єрмаков

В українському уряді назвали реальну вартість електричної енергії в країні. Чергове підвищення на 60% є найнижчою собівартістю найдешевшої електроенергії.

Про це заявив голова Кабінету міністрів Денис Шмигаль під час національного телемарафону "Єдині новини".

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Ситуація з собівартістю електрики

За словами Шмигаля, в Україні, хоч і підвищили тариф на електрику до 4,32 гривні за кіловат-годину, проте ціна далека від того, щоб покрити реальну ринкову вартість.

Посадовець пояснив, що нові ціни встановили, зважаючи на найдешевшу собівартість державних підприємств "Енергоатом" та "Укргідроенерго". До суми було додано собівартість доставки електрики до споживачів, що містить два компоненти. З огляду на це, нова ціна є найнижчою собівартістю енергоресурсу, що є в Україні.

"Навіть це підняття, воно не покрило ринкову вартість. Ринкова вартість електроенергії коливається сьогодні в районі 7−8 гривень", — повідомив очільник уряду.

Завдяки новій ціні Енергоатом та Укргідроенерго матимуть гроші на ремонти, а також платитимуть більше податків у бюджет.

"Що дає покриття собівартості? Це дає накопичення коштів, сплати більше податків у бюджет двома державними компаніями. Це дає можливість їм ремонтуватись. Сплачені податки будуть переведені у фонд підтримки, у фонд субсидій, спеціальний рахунок для виплати субсидій людям", — розповів він.

Шмигаль додав, що витрачається близько 90 млрд гривень на забезпечення відповідного тарифу для побутових споживачів.

Також наголосив, що вартість у 4,32 гривні не переглядатимуть цілий рік і її повністю покриватимуть житловими субсидіями для незахищених категорій громадян. Ті, хто вже має субсидії, отримають більшу суму автоматично.

Що ще треба знати

Нагадаємо, у Міністерстві енергетики вже готуються до опалювального сезону. У відомстві працюють над удосконаленням графіків погодинних відключень електрики.

Також повідомлялося, що в Україні підвищився тариф на електроенергію для більшості споживачів. Водночас, менші суми платитимуть багатодітні родини та деякі пенсіонери.

Кабінет міністрів
комунальні послуги
Денис Шмигаль
ЖКГ
електроенергія

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