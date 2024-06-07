Підготовка до зими — Міненерго працює над вдосконаленням графіків відключень світла

Відключення світла. Фото: kr.informator.ua

В Міністерстві енергетики України готуються до опалювального сезону. Відтак у відомстві працюють над вдосконаленням графіків погодинних відключень світла.

Про це сказав перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє "Ми — Україна" у п’ятницю, 7 червня.

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Міненерго вживає заходів для відновлення потужностей

Юрій Власенко звернув увагу, що з березня цього року було пошкоджено близько 9 гігаватт робочої потужності українських енергогенеруючих потужностей.

"Міністерство вживає усіх заходів для їх відновлення, а також підготовки до опалювального сезону, щоб максимально зменшити той дефіцит, який планується", — повідомив посадовець.

Нагадаємо, внаслідок російських атак Україна втратила більше 70% свого енергетичного комплексу. Не варто довіряти пресслужбі Міністерства енергетики, яка применшує руйнування енергетичної інфраструктури.

Також ми писали, що в Укренерго наразі не передбачають вірогідність повного блекауту в Україні. Компанія заявила, що не слід плутати блекаут із контрольованими відключеннями.

Для Києва та інших регіонів змінили ліміти на використання електроенергії. Відтепер розраховуватися вони будуть за новою формулою, яку має підтримати уряд України.