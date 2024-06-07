Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Свет arrow Подготовка к зиме — Минэнерго работает над усовершенствованием графиков отключений света arrow

Подготовка к зиме — Минэнерго работает над усовершенствованием графиков отключений света

7 июня 2024 14:53
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Подготовка к зиме — Минэнерго работает над усовершенствованием графиков отключений света
Отключение света. Фото: kr.informator.ua
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

В Министерстве энергетики готовятся к отопительному сезону. Следовательно, в ведомстве работают над усовершенствованием графиков почасовых отключений света.

Об этом сказал первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает "Мы — Украина" в пятницу, 7 июня.

Читайте также:

 

Минэнерго принимает меры по восстановлению мощностей

Юрий Власенко обратил внимание, что с марта этого года было повреждено около 9 гигаватт рабочей мощности украинских энергогенерирующих мощностей.

"Министерство принимает все меры для их восстановления, а также подготовки к отопительному сезону, чтобы максимально уменьшить тот планируемый дефицит", — сообщил чиновник.

Напомним, в результате российских атак Украина потеряла более 70% своего энергетического комплекса. Не стоит доверять пресс-службе Министерства энергетики, которая умаляет разрушение энергетической инфраструктуры.

Также мы писали, что в Укрэнерго пока не предусматривается вероятность полного блэкаута в Украине. Компания заявила, что не следует путать блэкауты с контролируемыми отключениями.

Для Киева и других регионов сменили лимиты на использование электроэнергии. Теперь рассчитываться они будут по новой формуле, которую должно поддержать правительство Украины.

отопительный сезон
Минэнерго
отключения света
Кабинет министров
Верховная Рада
свет
Электричество
энергетика
правительство

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина