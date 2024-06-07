Подготовка к зиме — Минэнерго работает над усовершенствованием графиков отключений света

Отключение света. Фото: kr.informator.ua

В Министерстве энергетики готовятся к отопительному сезону. Следовательно, в ведомстве работают над усовершенствованием графиков почасовых отключений света.

Об этом сказал первый заместитель министра энергетики Юрий Власенко во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает "Мы — Украина" в пятницу, 7 июня.

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Минэнерго принимает меры по восстановлению мощностей

Юрий Власенко обратил внимание, что с марта этого года было повреждено около 9 гигаватт рабочей мощности украинских энергогенерирующих мощностей.

"Министерство принимает все меры для их восстановления, а также подготовки к отопительному сезону, чтобы максимально уменьшить тот планируемый дефицит", — сообщил чиновник.

Напомним, в результате российских атак Украина потеряла более 70% своего энергетического комплекса. Не стоит доверять пресс-службе Министерства энергетики, которая умаляет разрушение энергетической инфраструктуры.

Также мы писали, что в Укрэнерго пока не предусматривается вероятность полного блэкаута в Украине. Компания заявила, что не следует путать блэкауты с контролируемыми отключениями.

Для Киева и других регионов сменили лимиты на использование электроэнергии. Теперь рассчитываться они будут по новой формуле, которую должно поддержать правительство Украины.