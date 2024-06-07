Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світло arrow Експерт повідомив, як змінились ліміти на енергоспоживання у Києві arrow

Експерт повідомив, як змінились ліміти на енергоспоживання у Києві

7 червня 2024 09:07
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Для Києва збільшили ліміти на використання електроенергії
Енергетики під час роботи. Ілюстративне фото: ДТЕК
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Для Києва та інших регіонів змінили ліміти на використання електроенергії. Відтепер розраховуватися вони будуть за новою формулою, яка повинна бути підтриманою урядом України.

Про це голова Ради української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв повідомив в ефірі Київ24 у п'ятницю, 7 червня.

Читайте також:

Як зміняться ліміти і як їх вираховуватимуть

"Нарешті уряд вчора нас почув і змінив так звану формулу розрахунку цих лімітів. В першу чергу ліміти на кожну область доводились по кількості приладів обліку у побутових споживачів", — заявив Ігнатьєв.

Він підкреслив, що більше ніж 25% усіх запасів електроенергії іде на забезпечення об'єктів критичної інфраструктури, а все, що зилашається, виділяється для побутових споживачів. 

Саме тому у таких великих містах, як Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, де таких об'єктів є велика кількість, побутовим споживачам діставались менші ліміти електроенергії.

За словами експерта, він із колегами доводив уряду, що необхідно проаналізувати співвідношення між кількістю об'єктів критичної інфраструктури та кількістю побутових споживачів і вже за такою фоормулою вираховувати ліміти.

"Наразі уряд переглядає цю методику і сподіваємось, що в найближчі тижні у всіх регіонах будуть більш-менш одинакові графіки відключень та споживання електроенергії", —  підсумував Ігнатьєв.

Нагадаємо, в Укренерго наразі не передбачають вірогідність повного блекауту в Україні. Компанія заявила, що не слід плутати блекаут із контрольованими відключеннями, які є наразі.

Раніше голова Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що наразі неможливо швидко усунути проблеми в енергетичній сфері України після масштабних російських обстрілів. 

відключення світла
сфера енергетики
Київ
електроенергія
Укренерго
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня