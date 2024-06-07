Для Києва збільшили ліміти на використання електроенергії

Енергетики під час роботи. Ілюстративне фото: ДТЕК

Для Києва та інших регіонів змінили ліміти на використання електроенергії. Відтепер розраховуватися вони будуть за новою формулою, яка повинна бути підтриманою урядом України.

Про це голова Ради української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв повідомив в ефірі Київ24 у п'ятницю, 7 червня.

Читайте також:

Як зміняться ліміти і як їх вираховуватимуть

"Нарешті уряд вчора нас почув і змінив так звану формулу розрахунку цих лімітів. В першу чергу ліміти на кожну область доводились по кількості приладів обліку у побутових споживачів", — заявив Ігнатьєв.

Він підкреслив, що більше ніж 25% усіх запасів електроенергії іде на забезпечення об'єктів критичної інфраструктури, а все, що зилашається, виділяється для побутових споживачів.

Саме тому у таких великих містах, як Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, де таких об'єктів є велика кількість, побутовим споживачам діставались менші ліміти електроенергії.

За словами експерта, він із колегами доводив уряду, що необхідно проаналізувати співвідношення між кількістю об'єктів критичної інфраструктури та кількістю побутових споживачів і вже за такою фоормулою вираховувати ліміти.

"Наразі уряд переглядає цю методику і сподіваємось, що в найближчі тижні у всіх регіонах будуть більш-менш одинакові графіки відключень та споживання електроенергії", — підсумував Ігнатьєв.

Нагадаємо, в Укренерго наразі не передбачають вірогідність повного блекауту в Україні. Компанія заявила, що не слід плутати блекаут із контрольованими відключеннями, які є наразі.

Раніше голова Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що наразі неможливо швидко усунути проблеми в енергетичній сфері України після масштабних російських обстрілів.