Для Киева увеличили лимиты на использование электроэнергии

Энергетики при работе. Иллюстративное фото: ДТЭК

Для Киева и других регионов изменили лимиты на использование электроэнергии. Теперь рассчитываться они будут по новой формуле, которая должна быть поддержана правительством Украины.

Об этом глава Совета украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев сообщил в эфире Київ24 в пятницу, 7 июня.

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"Наконец-то правительство вчера нас услышало и изменило так называемую формулу расчета этих лимитов. В первую очередь лимиты на каждую область приходились по количеству приборов учета у бытовых потребителей", — заявил Игнатьев.

Он подчеркнул, что более 25% всех запасов электроэнергии идет на обеспечение объектов критической инфраструктуры, а все, что сослалось, выделяется для бытовых потребителей.

Именно поэтому в таких крупных городах, как Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, где таких объектов большое количество, бытовым потребителям доставались меньшие лимиты электроэнергии.

По словам эксперта, он с коллегами доказывал правительству, что необходимо проанализировать соотношение между количеством объектов критической инфраструктуры и количеством бытовых потребителей и уже по такой формуле высчитывать лимиты.

"В настоящее время правительство пересматривает эту методику и надеемся, что в ближайшие недели во всех регионах будут более или менее одинаковые графики отключений и потребления электроэнергии", — подытожил Игнатьев.

Напомним, в Укрэнерго пока не предусматривается вероятность полного блэкаута в Украине. Компания заявила, что не следует путать блэкаут с ныне контролируемыми отключениями.

Ранее глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что сейчас невозможно быстро устранить проблемы в энергетической сфере Украины после масштабных российских обстрелов.